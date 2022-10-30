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Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе демонтируют советские памятники; несколько человек задержаны

rus.tvnet.lv
В Даугавпилсе демонтируют советские памятники; несколько человек задержаны
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Фото: скриншот LTV

В конце недели жители Даугавпилса продолжили нести цветы к подлежащим демонтажу советским памятникам. Вечером в воскресенье, около 21:00 у памятника советским солдатам в сквере Славы началась уборка принесенных жителями цветов. Видя это, некоторые плакали, другие громко ругались. Несколько человек были задержаны, сообщает LTV.

После 21 часа территорию вокруг памятника огородили, но десятки человек пришли, чтобы понаблюдать за процессом демонтажа вживую.

К полуночи к памятнику прибыла строительная техника. В то же время собравшиеся люди не расходились, пели "Катюшу", выкрикивали ругательства в адрес полиции.

В 00:30 полиция призвала присутствующих разойтись, задержав несколько самых шумных зрителей.

В 00:49 неизвестные запустили неподалеку от памятника салют. Напомним, они в Латвии запрещены из-за войны в Украине.

В 01:00 экскаваторы у памятника начали движение.

Фото: скриншот LTV
Фото: скриншот LTV
Фото: скриншот LTV

Галерея: У памятника в Даугавпилсе начали убирать цветы

Что происходило ранее

По наблюдениям агентства LETA, в воскресенье люди по одному или небольшими компаниями приходили к памятникам и возлагали цветы, а также зажигали свечи. 

Несмотря на то, что возложение цветов проходило спокойно и без инцидентов, все-таки, возможно, минимум два человека задержаны.

По словам очевидцев, у памятника в сквере Славы женщина включила на телефоне "Прощание славянки".

После того, как к ней подошли полицейские и попросили музыку выключить, женщину бросились защищать другие люди, начав петь советские песни Второй мировой войны.

После обмена репликами женщина, включившая музыку, и еще один мужчина были задержаны.

Госполиция также подтвердила что в Даугавпилсе у памятника советским солдатам были задержаны два человека.

Один человек был задержан за пение прославляющих войну песен, а второй - за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция сообщила, что начат и один административный процесс в связи с нарушением правил управления дроном.

Напомним, в пятницу мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и свечи к советским памятникам перед их сносом, который должен произойти в ближайшее время.

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