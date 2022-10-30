Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе демонтируют советские памятники; несколько человек задержаны

По словам очевидцев, у памятника в сквере Славы женщина включила на телефоне "Прощание славянки".

После того, как к ней подошли полицейские и попросили музыку выключить, женщину бросились защищать другие люди, начав петь советские песни Второй мировой войны.

После обмена репликами женщина, включившая музыку, и еще один мужчина были задержаны.

Госполиция также подтвердила что в Даугавпилсе у памятника советским солдатам были задержаны два человека.

Один человек был задержан за пение прославляющих войну песен, а второй - за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция сообщила, что начат и один административный процесс в связи с нарушением правил управления дроном.

Напомним, в пятницу мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и свечи к советским памятникам перед их сносом, который должен произойти в ближайшее время.