В воскресенье жители Даугавпилса продолжили возлагать цветы к советским памятникам, которые планируется демонтировать в ближайшие дни.
В Даугавпилсе продолжают нести цветы к памятникам; задержаны два человека
По наблюдениям агентства LETA, и сегодня люди по одному или небольшими компаниями приходили к памятникам и возлагали цветы, а также зажигали свечи.
Несмотря на то, что возложение цветов проходило спокойно и без инцидентов, все-таки, возможно, минимум два человека задержаны.
По словам очевидцев, у памятника в сквере Славы женщина включила на телефоне "Прощание славянки".
После того, как к ней подошли полицейские и попросили музыку выключить, женщину бросились защищать другие люди, начав петь советские песни Второй мировой войны.
После обмена репликами женщина, включившая музыку, и еще один мужчина были задержаны.
Госполиция также подтвердила что в Даугавпилсе у памятника советским солдатам были задержаны два человека.
Один человек был задержан за пение прославляющих войну песен, а второй - за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, полиция сообщила, что начат и один административный процесс в связи с нарушением правил управления дроном.
В целом ситуация спокойная. У памятников собираются по несколько десятков человек, которые приходят, возлагают цветы и уходят.
Напомним, в пятницу Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и свечи к советским памятникам перед их сносом, который должен произойти в ближайшее время.
В посте в социальной сети Facebook Элксниньш пишет, что "вчера (в четверг) вечером в срочном порядке провел последние переговоры перед тем, как демонтаж памятников будет осуществлен в любом случае, даже в принудительное порядке и без участия депутатов Думы".
Далее мэр пишет, что ему удалось договориться о передаче одного барельефа музею, а также о том, что "демонтаж будет осуществлен максимально деликатно - никаких показушных обрушений конструкций, как это было в Риге".
Элксниньш называет закон "О запрещении выставления объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтажа на территории Латвийской Республики" "бесполезным и абсурдным" и обещает "продолжить борьбу в Конституционном суда и любым другим возможным демократическим способом".
"У всех нас есть три дня, чтобы попрощаться с нашими памятниками: принести цветы, зажечь свечи, сделать фотографии. Правоохранительные органы введут ряд ограничений, но доступ к памятникам будет открыт до 22:00 часов 30 октября.
Полиция меня предупредила (и я взял на себя обязательства вам об этом сказать), что будут пресекаться незаконные пикеты и митинги, а также будут обращать внимание на использование запрещенной символики и любые способы прославления войны.
В этой связи, у меня убедительная просьба к горожанам не поддаваться ни на какого рода провокации, если таковые будут", - закончил мэр города.
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