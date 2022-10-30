В Даугавпилсе продолжают нести цветы к памятникам; задержаны два человека

Напомним, в пятницу Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и свечи к советским памятникам перед их сносом, который должен произойти в ближайшее время.

В посте в социальной сети Facebook Элксниньш пишет, что "вчера (в четверг) вечером в срочном порядке провел последние переговоры перед тем, как демонтаж памятников будет осуществлен в любом случае, даже в принудительное порядке и без участия депутатов Думы".

Далее мэр пишет, что ему удалось договориться о передаче одного барельефа музею, а также о том, что "демонтаж будет осуществлен максимально деликатно - никаких показушных обрушений конструкций, как это было в Риге".

Элксниньш называет закон "О запрещении выставления объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтажа на территории Латвийской Республики" "бесполезным и абсурдным" и обещает "продолжить борьбу в Конституционном суда и любым другим возможным демократическим способом".

"У всех нас есть три дня, чтобы попрощаться с нашими памятниками: принести цветы, зажечь свечи, сделать фотографии. Правоохранительные органы введут ряд ограничений, но доступ к памятникам будет открыт до 22:00 часов 30 октября.

Полиция меня предупредила (и я взял на себя обязательства вам об этом сказать), что будут пресекаться незаконные пикеты и митинги, а также будут обращать внимание на использование запрещенной символики и любые способы прославления войны.

В этой связи, у меня убедительная просьба к горожанам не поддаваться ни на какого рода провокации, если таковые будут", - закончил мэр города.