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Видео ⟩ В Индии обрушился пешеходный мост: в реку упали сотни человек, не менее 60 погибли

rus.tvnet.lv
В Индии обрушился пешеходный мост: в реку упали сотни человек, не менее 60 погибли
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Фото: Ekrānšāviņš

В индийском штате Гуджарат в результате обрушения моста погибли минимум 60 человек.

В результате обрушения подвесного пешеходного моста в реку Морби упали сотни человек.

По информации местных СМИ, в момент обрушения на мосту находилось до 400 человек.

Мост недавно был отремонтирован, его открыли всего четыре дня назад.

Министр внутренних дел штата Харш Сангхави сообщил, что более 150 человек находились на узком мосту, который привлекает множество туристов во время праздничного сезона в Индии, когда отмечают праздники Дивали и Чхат Пуджа.

Подвесной мост был популярной туристической достопримечательностью. 230-метровое сооружение было построено во времена британского правления в XIX веке.

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