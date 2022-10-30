Вот и подходят к концу выходные. Завтра - снова понедельник, снова рабочая неделя. Чтобы было, о чем поговорить за утренним кофе - держите подборку RUS TVNET о главных событиях, произошедших в воскресенье, 30 октября.
Главное за 30 октября ⟩ Авария на Южном мосту, "ужасы" в Бауске и что с погодой в начале ноября
Новости Латвии:
18 октября в Бауске открылся "Парк ужасов". Новость об этом месте быстро разлетелась как в латвийских СМИ, так и в соцсетях. Пользователи активно делились "страшными" видео и показывали ужасающую атмосферу этого места. И хотя парк был открыт уже больше 10 дней, в субботу, 29 октября, сюда съехалось неожиданно (как для посетителей, так и для организаторов) большое количество людей.
Премьерская партия "Новое Единство" сожрала "Для развития/За!" и ими же прикрылась, так как Кришьянис Кариньш руководит по модели, известной еще на Руси - "хороший царь, плохие бояре", то есть - хороший премьер, плохие министры. Такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказал пока еще министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За!").
В воскресенье жители Даугавпилса продолжили возлагать цветы к советским памятникам, которые планируется демонтировать в ближайшие дни. По наблюдениям агентства LETA, и сегодня люди по одному или небольшими компаниями приходили к памятникам и возлагали цветы, а также зажигали свечи.
Ночью на воскресенье, 30 октября, для освобождения человека из разбившегося автомобиля на Южном мосту в Риге потребовалась помощь спасателей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В прошлом году телепрограммы российского производства зрители в Латвии в основном смотрели в развлекательных целях, свидетельствуют данные о просмотре телепрограмм российского производства за 2021 год.
Следующая неделя в Латвии будет не такой теплой, как уходящая, однако температура воздуха сохранится значительно выше нормы, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье, 30 октября, в Латвии закончилось летнее время (стрелки часов нужно перевести на один час назад).
За рубежом:
В Севастопольской бухте в субботу, 29 октября, получили повреждения по меньшей мере три корабля Черноморского флота России, сообщила в Twitter группа активистов-добровольцев GeoConfirmed, которая анализирует информацию, доступную в открытых источниках.
Украинский журналист Андрей Чапленко опубликовал видео, на котором, возможно, запечатлена атака на корабли Черноморского флота России в Севастополе автономными беспилотными подводными аппаратами. Подлинность видео пока не подтверждена, сообщает Insider.
Заместитель начальника штаба российской ЧВК "Вагнер" погиб в боях в Украине, сообщил в Facebook отряд специального назначения "Хорт" 57-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.
На российско-грузинской границе на КПП "Верхний Ларс" в субботу пограничники более десяти часов удерживали четырех сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие со стороны их родственников. С помощью правозащитников им в итоге удалось покинуть страну и добраться до безопасного места.
По меньшей мере 151 человек погиб в столице Южной Кореи Сеуле в давке на мероприятиях в честь Хэллоуина, сообщают мировые СМИ. Около 80 человек пострадали.
Интересное чтиво:
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