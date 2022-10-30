Главное за 30 октября ⟩ Авария на Южном мосту, "ужасы" в Бауске и что с погодой в начале ноября

Интересное чтиво:

В террариум стокгольмского зоопарка "Скансен" спустя неделю бегства вернулась ядовитая королевская кобра длиной два с половиной метра.

Российский гимнаст Никита Нагорный изобрёл "лайфхак" для упражнения на кольцах, пишет Kick! Для этого ему нужны всего две вещи: пустая пластиковая бутылка и мёд. Со временем методом Нагорного стали интересоваться и другие спортсмены.

Конфликт российского рэпера Тимати (артисту запрещен въезд в Латвию из-за поддержки военных действий РФ на территории Украины) с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак длится давно. Звезды публично оскорбляют друг друга и не упускают возможности обменяться колкостями.

Латвийский востребованный актер Мартиньш Вилсонс признался в интервью изданию Ieva, что ему в голову часто закрадываются мысли о смерти.

Совсем недавно в глубинах космоса был обнаружен астероид размером с самый высокий в мире небоскреб - он пролетит мимо Земли как раз на Хэллоуин.

Российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева не скрывает, что за границей у нее есть несколько квартир. У 69-летней знаменитости в Юрмале тоже есть недвижимость. Что будет ее с имуществом, артистка не знает. Высказалась она и о латвийской квартире прокремлевского певца Олега Газманова (ему запрещен въезд в Латвию), пишет StarHit.ru.

Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие и скандальные новости последних дней, о которых можно узнать из желтой прессы и засомневаться в их достоверности. Конечно, на этот раз появилась масса слухов вокруг Ксении Собчак и ее родных.

Крупнейшая закусочная на шоссе Таллинн-Тарту и заправочная станция Alexela, расположенные на перекрестке Пайя, получили ветряк стоимостью в миллион евро, чтобы избежать высоких цен на электроэнергию и обслуживать людей, даже если электросеть в Эстонии рухнет, пишет Rus.Postimees.

Еще несколько веков назад цвет не делили по половому признаку. Что же изменилось?

Секс. Будущее. Секс будущего? "Хм, мне, наверное, в связи с этими терминами на ум приходят лишь два слова - "одиночество" и "роботы", - делится своими мыслями сертифицированный секс-коуч Иева Симане.