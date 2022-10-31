Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. На этот раз часть из них показала, как празднует Хэллоуин!
Фото, видео ⟩ Выходные и Хэллоуин в Instagram-аккаунтах звезд: Кищук, Рудова и другие
Выходные и Хэллоуин в Instagram-аккаунтах звезд: Кищук, Рудова и другие
Евгений Чичваркин "лупанул себяшечку"
Анна Заворотнюк на эти выходные отправилась в Баку
София Стужук отправилась с семьей в Межапарк
Маркус Рива примерил новый образ
Наргиз Закирова с хэллоуинским настроением
Элина Глузунова каталась по Сигулде
Катя Кищук приняла участие в хэллоуинской фотосессии
Наталья Рудова пила кровь?
Вот такой Хэллоуин у Ким Кардашьян
Мадонна снимала праздничный TikTok
Ирина Смелая и праздник в стиле ретро
Хулиганистая Саша Бортич
Светлана Лобода выступила в Таллинне
Noize MC в Лондоне
Анна Седокова в жаркой фотосессии
Татьяна Мингалимова в Италии
Альбина Джанабаева отдыхала
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