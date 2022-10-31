Рецепт ⟩ Булочки с сыром для худеющих
Булочки с сыром для худеющих
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г 5% творога;
- 60 г цельнозерновой овсяной муки;
- 1 яйцо;
- 1 яичный белок.
Для начинки:
- 120 г рикотты;
- 60 г сыра;
- соль, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Для теста смешиваем все ингредиенты, можно пробить блендером.
- Из теста формируем три булочки с бортиками.
- Сыр натираем на терке, смешиваем с рикоттой, добавляем соль и зелень по вкусу. Выкладывем на булочки сырную массу.
- Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 30 минут.
В 1 булочке около 330 ккал.
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