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Рецепт ⟩ Булочки с сыром для худеющих

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Булочки с сыром для худеющих
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Рецепт от любительницы ПП-готовки Екатерины

Ингредиенты: 

Для теста:

  • 250 г 5% творога;
  • 60 г цельнозерновой овсяной муки;
  • 1 яйцо;
  • 1 яичный белок.

Для начинки:

  • 120 г рикотты;
  • 60 г сыра;
  • соль, зелень по вкусу.

Приготовление: 

  1. Для теста смешиваем все ингредиенты, можно пробить блендером.
  2. Из теста формируем три булочки с бортиками.
  3. Сыр натираем на терке, смешиваем с рикоттой, добавляем соль и зелень по вкусу. Выкладывем на булочки сырную массу.
  4. Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 30 минут.

В 1 булочке около 330 ккал.

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