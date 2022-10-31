Как открытие магазинов Lidl в Латвии повлияло на местный рынок?

Другим сетевым магазинам закономерно пришлось смириться с тем, что часть клиентов больше не закупается у них так часто. Согласно последним данным, поступившим от компании по исследованию рынка NielsenIQ, Lidl быстро вошел в ТОП-3 самых посещаемых продуктовых магазинов в Латвии: уже 39% покупателей посещают Lidl, и 11% указывают, что это их основной повседневный продуктовый магазин.

"Когда Lidl объявил о своем приходе в Латвию, я очень обрадовалась, потому что две крупные компании с долей рынка 40% не улучшают конкурентную ситуацию", - говорит доцент бизнес-школы Turība Ивета Лининя. Профессор считает, что в Латвии Lidl, в первую очередь, отнял определенную долю рынка у Rimi. В этом можно убедиться, оценив прошлогодние финансовые данные, представленные Lursoft.

Lidl в том числе установил высокую планку в сотрудничестве с партнерами розничной сети. Сотрудничество с внешними поставщиками услуг у ранее работавших на рынке компаний было на очень низком уровне, и доцент надеется, что теперь ситуация изменится в пользу повышения культуры ведения бизнеса. В публичном пространстве уже прозвучало, что Lidl, возможно, занял около 7% местного розничного рынка. Ивета Лининя воздерживается от комментариев по поводу конкретной доли рынка.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич также не называет конкретных процентов, но считает, что достигнутый результат оказался лучше запланированного. И он тоже считает, что наибольшее влияние новый участник рынка оказал на Rimi, а не на Maxima, которая придерживается схожей ценовой политики.

Lidl Latvija начала активную деятельность 7 октября 2021 года, открыв 15 магазинов по всей Латвии. В настоящее время Lidl Latvija имеет 20 магазинов в 11 городах Латвии.