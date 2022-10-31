Александра, жена вратаря сборной Латвии по хоккею Элвиса Мерзликина, в социальных сетях выступила с эмоциональным заявлением в адрес тех, кто желает их семье зла.
"Ты, твой ребёнок и твой муж должны умереть". Жена Мерзликина рассказала об угрозах
Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начался неудачно для Мерзликина и его клуба "Коламбус Блю Джекетс". В семи матчах латвийский вратарь отразил в среднем лишь 86,4% бросков соперника и пропустил 4,75 гола за игру. Такая статистика вратаря - одна из худших в лиге.
"Коламбус" - единственная команда, которая в этом сезоне ещё не смогла поразить ворота соперника, находясь в численном большинстве. "Коламбус" не реализовал ни одного из своих 26 моментов, играя с преимуществом в одного игрока. С тремя победами в 10 матчах и шестью очками команда в настоящее время находится на последнем месте в Столичном дивизионе, а также в общем зачёте Восточной конференции.
"Ребята, хватит! Вчера я услышала: "Ты, твой ребёнок и твой муж должны умереть", "Ты и твой муж - отбросы", - написала Александра в сториз своего Instagram после субботнего поражения "Коламбуса" от "Бостона" со счётом 0:4. В этом матче латвийский вратарь сыграл два периода, отразив 25 из 29 бросков соперника.
"В то же время, когда он хорошо играет: "Вы потрясающие, мы вас любим, можем сфотографироваться?". Вы прикасаетесь к моему сыну, выкрикиваете его имя. Ему всего один год. Благодаря вам я больше не буду брать его на матчи, чтобы он смотрел за игрой папы. Честно говоря, мне страшно находиться там вместе с ним", - отметила Александра.
Прошлым летом Мерзликин и его жена стали свидетелями несчастного случая, в котором от травм, полученных при взрыве пиротехнического снаряда, погиб их близкий друг, латвийский вратарь Матисс Кивлениекс.
"Одна вещь, которую я хочу сказать. Хватит обзываться, хватит тыкать пальцами, хватит желать зла, хватит желать смерти! Хочу напомнить, какая трагедия случилась с нами в прошлом году. Подумайте дважды, прежде чем что-то сказать. Никогда больше не трогайте нашу семью, нашу личную жизнь. То, что вы видите, составляет четверть того, что происходит на самом деле. Помните, это мы решаем, что вы увидите. То, что происходит на льду, должно оставаться на льду. Это не должно быть частью нашей личной жизни", - продолжила Александра.
"У моего мужа нет проблем с психикой. Продолжайте обзываться, пока не выпустите зверя. Счастливого Хэллоуина", - заключила жена Мерзликина.
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