"Ты, твой ребёнок и твой муж должны умереть". Жена Мерзликина рассказала об угрозах

Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начался неудачно для Мерзликина и его клуба "Коламбус Блю Джекетс". В семи матчах латвийский вратарь отразил в среднем лишь 86,4% бросков соперника и пропустил 4,75 гола за игру. Такая статистика вратаря - одна из худших в лиге.

"Коламбус" - единственная команда, которая в этом сезоне ещё не смогла поразить ворота соперника, находясь в численном большинстве. "Коламбус" не реализовал ни одного из своих 26 моментов, играя с преимуществом в одного игрока. С тремя победами в 10 матчах и шестью очками команда в настоящее время находится на последнем месте в Столичном дивизионе, а также в общем зачёте Восточной конференции.

"Ребята, хватит! Вчера я услышала: "Ты, твой ребёнок и твой муж должны умереть", "Ты и твой муж - отбросы", - написала Александра в сториз своего Instagram после субботнего поражения "Коламбуса" от "Бостона" со счётом 0:4. В этом матче латвийский вратарь сыграл два периода, отразив 25 из 29 бросков соперника.