Во время матча 34-го тура чемпионата Латвии по футболу между командами "Валмиера" и РФШ сенегальский защитник Пап Фалль после столкновения с Йованом Влалукиным потерял сознание и был доставлен в больницу.
ВИДЕО ⟩ Столкновение футболистов в Валмиере: Ягодинский помог открыть рот Фаллю, чтобы вытащить язык
Для обеих команд это была одна из самых важных игр чемпионата Латвии в этом сезоне. РФШ официально сложила полномочия чемпиона страны, а "Валмиера" в случае победы сделала бы большой шаг к своему первому титулу.
Матч закончился вничью 1:1, поэтому интрига сохраняется за два тура до конца чемпионата.
Во время матча "Валмиеры" и РФШ произошёл неприятный инцидент, в результате которого пострадал сенегальский защитник хозяев Пап Фалль. На 12-й минуте он опасно сыграл против Влалукина и после болезненного приземления был вынужден покинуть поле на машине скорой помощи. Футболист "Валмиеры" за своё нарушение получил красную карточку, оставив хозяев поля в меньшинстве.
Tagad, kad zinām, ka ar Fallu viss ir +/- OK, ielikšu šo dramatisko video. Ne uzreiz visi saprata, ka ir nopietni un jāsauc "ātrie". Starp citu, "ātrie" diezgan lēni ieradās - viela pārdomām organizatoriem. Labi, ka šoreiz viss kārtībā. Aptverot, ka ir traki, izslēdzu kameru. pic.twitter.com/U4pu37pOdh— LV_futbols (@LV_futbols) October 30, 2022
Фалль был немедленно доставлен в Валмиерскую больницу. Скорее всего, его выпишут в понедельник. Сезон для сенегальского футболиста завершился досрочно.
"Он подавился языком. По имеющейся у нас информации, Виталий Ягодинский [защитник РФШ] помог открыть рот Фалля, чтобы вытащить язык. Вокруг было столько людей в тот момент… у каждого своя версия того, что произошло", - сказал в беседе с TVNET представитель пресс-службы "Валмиеры" Айвис Калниньш.
Фалль мало что помнит из игры. До вечера воскресенья он помнил, что разогревался, но последующие события окутаны туманом. Врачи прописали ему постельный режим. "Когда он пришёл в себя, его первым вопросом был, кто из игроков команды забил гол, - сказал Калниньш. - Это было самым важным для него в тот момент".
"Все в команде тогда были в довольно шоковом состоянии. Но очень быстро выяснилось, что с Фаллем всё более-менее в порядке. Насколько это возможно. Ему недавно сделали ещё один рентген, с ним всё будет хорошо", - сказал Калниньш.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Валмиеры" Юргис Калнс поблагодарил Ягодинского за оперативность.
"Неудачно упал, сотрясение мозга, подавился языком. Спасибо Виталию Ягодинскому, который быстро среагировал. Спасибо также физиотерапевтам, которые были рядом и фантастически быстро отреагировали и помогли Фаллю", - сказал Калнс.
После 34 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляет "Валмиера", которая имеет 79 очков. На втором месте располагается "Рига" (78), а замыкает тройку лучших РФШ (72).
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