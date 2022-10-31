ВИДЕО ⟩ Столкновение футболистов в Валмиере: Ягодинский помог открыть рот Фаллю, чтобы вытащить язык

Фалль был немедленно доставлен в Валмиерскую больницу. Скорее всего, его выпишут в понедельник. Сезон для сенегальского футболиста завершился досрочно.

"Он подавился языком. По имеющейся у нас информации, Виталий Ягодинский [защитник РФШ] помог открыть рот Фалля, чтобы вытащить язык. Вокруг было столько людей в тот момент… у каждого своя версия того, что произошло", - сказал в беседе с TVNET представитель пресс-службы "Валмиеры" Айвис Калниньш.

Фалль мало что помнит из игры. До вечера воскресенья он помнил, что разогревался, но последующие события окутаны туманом. Врачи прописали ему постельный режим. "Когда он пришёл в себя, его первым вопросом был, кто из игроков команды забил гол, - сказал Калниньш. - Это было самым важным для него в тот момент".

"Все в команде тогда были в довольно шоковом состоянии. Но очень быстро выяснилось, что с Фаллем всё более-менее в порядке. Насколько это возможно. Ему недавно сделали ещё один рентген, с ним всё будет хорошо", - сказал Калниньш.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Валмиеры" Юргис Калнс поблагодарил Ягодинского за оперативность.

"Неудачно упал, сотрясение мозга, подавился языком. Спасибо Виталию Ягодинскому, который быстро среагировал. Спасибо также физиотерапевтам, которые были рядом и фантастически быстро отреагировали и помогли Фаллю", - сказал Калнс.

После 34 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляет "Валмиера", которая имеет 79 очков. На втором месте располагается "Рига" (78), а замыкает тройку лучших РФШ (72).