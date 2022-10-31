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В больницу попал ребенок с тяжелым течением Covid-19

rus.tvnet.lv/LETA
В больницу попал ребенок с тяжелым течением Covid-19
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Больница. Иллюстративное фото
Больница. Иллюстративное фото Фото: LETA

По данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие выходные в больницу поступил ребенок в возрасте до девяти лет с тяжелым течением Covid-19.

По сравнению с прошлой неделей число госпитализированных пациентов с Covid-19 уменьшилось с 290 до 278.

За последние три дня в Латвии госпитализированы 18 пациентов с Covid-19, выписаны пять человек.

У 118 госпитализированных Covid-19 является основным диагнозом. У 115 пациентов - среднетяжелое течение заболевания, состояние трех человек тяжелое.

Уже сообщалось, что за три последних дня подтверждено 935 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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