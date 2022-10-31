В больницу попал ребенок с тяжелым течением Covid-19

По сравнению с прошлой неделей число госпитализированных пациентов с Covid-19 уменьшилось с 290 до 278.

За последние три дня в Латвии госпитализированы 18 пациентов с Covid-19, выписаны пять человек.

У 118 госпитализированных Covid-19 является основным диагнозом. У 115 пациентов - среднетяжелое течение заболевания, состояние трех человек тяжелое.

Уже сообщалось, что за три последних дня подтверждено 935 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.