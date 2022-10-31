Боснийцы отказались от матча со сборной России по футболу

В заявлении футбольной федерации Боснии и Герцеговины говорится, что такое решение было принято на заседании исполкома 31 октября. Президент федерации Вико Зелькович объявил, что товарищеский матч со сборной России будет сыгран в будущем, не став уточнять какие-либо конкретные сроки.

Отказ продиктован позицией футболистов сборной Боснии и Герцеговины, которые осуждают российское вторжение в Украину. О нежелании ехать в Россию заявили лидеры сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

"Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена", - заявил ещё в сентябре капитан сборной Боснии Эдин Джеко.

После начала войны в Украине сборная России была отстранена от всех международных соревнований и исключена из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре.

Матч мог бы стать первым с начала войны в Украине, когда российская команда играла бы со сборной одной из стран Европы. С конца февраля сборная России провела лишь один официальный матч. 24 сентября она в гостях обыграла национальную команду Кыргызстана в товарищеском матче со счётом 2:1.

17 ноября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Игра состоится в Душанбе.