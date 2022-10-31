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Боснийцы отказались от матча со сборной России по футболу

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Боснийцы отказались от матча со сборной России по футболу
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Футболисты сборной Боснии и Герцеговины
Футболисты сборной Боснии и Герцеговины Фото: AP/Scanpix

Сборная Боснии и Герцеговины отказалась от товарищеского матча с командой России, который должен был пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольного союза Боснии.

В заявлении футбольной федерации Боснии и Герцеговины говорится, что такое решение было принято на заседании исполкома 31 октября. Президент федерации Вико Зелькович объявил, что товарищеский матч со сборной России будет сыгран в будущем, не став уточнять какие-либо конкретные сроки.

Отказ продиктован позицией футболистов сборной Боснии и Герцеговины, которые осуждают российское вторжение в Украину. О нежелании ехать в Россию заявили лидеры сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

"Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена", - заявил ещё в сентябре капитан сборной Боснии Эдин Джеко.

После начала войны в Украине сборная России была отстранена от всех международных соревнований и исключена из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре.

Матч мог бы стать первым с начала войны в Украине, когда российская команда играла бы со сборной одной из стран Европы. С конца февраля сборная России провела лишь один официальный матч. 24 сентября она в гостях обыграла национальную команду Кыргызстана в товарищеском матче со счётом 2:1.

17 ноября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Игра состоится в Душанбе.

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