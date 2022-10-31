Вот и подходит к концу первый рабочий день. Чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET подготовил подборку главных событий, произошедших в понедельник, 31 октября.
ГЛАВНОЕ ЗА 31 ОКТЯБРЯ ⟩ Снос памятников в Даугавпилсе, обстрел Украины и младенец с Covid-19 в больнице
Новости Латвии:
Вечером в воскресенье, 30 октября, в Даугавпилсе приступили к демонтажу советских памятников - обелиска в сквере Славы и стелы на улице 18 Ноября - напротив Братского кладбища. Подготовка к демонтажным работам началась с уборки принесенных жителями цветов. Rus.LSM.lv со ссылкой на Госполицию сообщил, что цветы и свечи обещали отвезти на Братское кладбище. Собрали, как развивались события в Даугавпилсе в ночь на 31 октября.
30 октября Служба государственной безопасности (VDD) задержала в Даугавпилсе прокремлевского активиста, который систематически выражал поддержку агрессивной войне России против Украины и разжигал национальную и этническую ненависть и рознь в латвийском обществе.
Советские памятники в Даугавпилсе сносило не выигравшее конкурс Zeļļi Z, а другое предприятие, сообщил агентству LETA председатель правления Zeļļi Z Роланд Зауэрс.
Избранная в Сейм политическая партия "За стабильность!" выдвинет на должность председателя парламента своего лидера Алексея Росликова, сообщили агентству LETA в партии.
Государственная полиция задержала мужчину за незаконное распространение телевизионных услуг среди примерно 100 домохозяйств в Елгаве и Елгавском крае, сообщили в полиции.
Илья Ленский - историк, директор рижского музея "Евреи в Латвии". Мы поговорили с ним о том, можно ли сравнивать войну в Украине со Второй мировой, какую проблему решает снос памятника и чем восточноевропейским политикам так нравятся Путин и Лукашенко.
Спустя год после того, как в Латвию пришла сеть магазинов Lidl, можно сказать, что у нее сформировался свой круг постоянных покупателей, пишет Latvijas Avīze.
Служба государственной безопасности (СГБ) приступила к оценке высказываний активистки Русского союза Латвии (РСЛ) Елены Осиповой в социальных сетях в связи с демонтажем советского памятника в Лиепае.
По данным Национальной службы здравоохранения, на прошлой неделе в больницу поступил младенец с тяжелым течением Covid-19.
За рубежом:
Два вертолета Ка-52 уничтожены в результате взрывов на аэродроме в Псковской области России. Эту информацию подтвердило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Обломки ракеты, сбитой украинскими средствами противовоздушной обороны, упали в селе Наславча на северо-востоке Молдовы, пишет "Медуза" со ссылкой на МВД страны.
Бизнесмен Николай Сторонский, основавший вместе с Владом Яценко банковский сервис Revolut, отказался от российского гражданства, пишет "Медуза" со ссылкой на The Telegraph.
Утром 31 октября во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские источники сообщили о взрывах в пригороде Киева, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и других областях страны, пишет "Медуза".
Количество людей, бегущих в Эстонию из-за войны в Украине, увеличивается с каждым днем. Некоторые украинцы прибывают сюда на машинах, корпусы которых покрыты пулевыми отверстиями. Эти автомобили спасли людей от ужасов войны, но на них до сих пор остались следы от пуль, пишет Rus.Postimees.
В индийском штате Гуджарат в результате обрушения моста погиб 141 человек. Число погибших может вырасти: многие пока числятся пропавшими без вести, пишет Русская служба BBC.
Интересное чтиво:
"Я два часа бегал по Мустамяэ [район Таллинна]. Облазил все дворы", - рассказывает Янар, который искал в городе свою потерявшуюся собаку. Однако к тому времени четвероногий друг уже успел проехаться на автобусе и даже сходить в магазин.
31 октября, в канун Дня всех святых, во многих странах отмечается Хэллоуин. Не будем вдаваться в подробности, но частенько "предпраздничное" время сопровождается просмотром фильмов ужасов, которые зачастую клишированы. Давайте проверим, смогли бы вы выжить в типичном хорроре?
Латвийский блогер Стас Давыдов хорошо известен интернет-пользователям по YouTube-шоу "This is Хорошо", а потому популярность в Сети и звание блогера-миллионника для него не являются чем-то новым. Но публикации роликов в TikTok стали для опытного создателя контента настоящим вызовом.
27 октября журналист и YouTube-блогер Юрий Дудь выпустил интервью с рэп- и рок-музыкантом Noize MC. Видео собрало уже 5 миллионов просмотров, а недавно стало известно, кто станет героем нового выпуска, который будет опубликован в середине ноября.
Ровно 20 лет назад, 31 октября 2002 года, в Мадагаскаре был зафиксирован самый крупный счёт в истории футбола. Вспоминаем об этом случае в рубрике "В этот день".
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. На этот раз часть из них показала, как празднует Хэллоуин!
Наступает Хэллоуин - праздник, который в последние годы очень даже прижился в Латвии. Одна из главных традиций этого дня - просмотр фильмов - страшных и не очень. Главное, чтобы с семьей или друзьями и вместе. Мы уже писали про "советские" ужастики. Теперь время поговорить про американские и европейские фильмы 90-х и 2000-х.
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