ГЛАВНОЕ ЗА 31 ОКТЯБРЯ ⟩ Снос памятников в Даугавпилсе, обстрел Украины и младенец с Covid-19 в больнице

В индийском штате Гуджарат в результате обрушения моста погиб 141 человек. Число погибших может вырасти: многие пока числятся пропавшими без вести, пишет Русская служба BBC.

Интересное чтиво:

"Я два часа бегал по Мустамяэ [район Таллинна]. Облазил все дворы", - рассказывает Янар, который искал в городе свою потерявшуюся собаку. Однако к тому времени четвероногий друг уже успел проехаться на автобусе и даже сходить в магазин.

31 октября, в канун Дня всех святых, во многих странах отмечается Хэллоуин. Не будем вдаваться в подробности, но частенько "предпраздничное" время сопровождается просмотром фильмов ужасов, которые зачастую клишированы. Давайте проверим, смогли бы вы выжить в типичном хорроре?

Латвийский блогер Стас Давыдов хорошо известен интернет-пользователям по YouTube-шоу "This is Хорошо", а потому популярность в Сети и звание блогера-миллионника для него не являются чем-то новым. Но публикации роликов в TikTok стали для опытного создателя контента настоящим вызовом.

27 октября журналист и YouTube-блогер Юрий Дудь выпустил интервью с рэп- и рок-музыкантом Noize MC. Видео собрало уже 5 миллионов просмотров, а недавно стало известно, кто станет героем нового выпуска, который будет опубликован в середине ноября.

Ровно 20 лет назад, 31 октября 2002 года, в Мадагаскаре был зафиксирован самый крупный счёт в истории футбола. Вспоминаем об этом случае в рубрике "В этот день".

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. На этот раз часть из них показала, как празднует Хэллоуин!

Наступает Хэллоуин - праздник, который в последние годы очень даже прижился в Латвии. Одна из главных традиций этого дня - просмотр фильмов - страшных и не очень. Главное, чтобы с семьей или друзьями и вместе. Мы уже писали про "советские" ужастики. Теперь время поговорить про американские и европейские фильмы 90-х и 2000-х.