На водителя, который преследовал медведя, наложили штраф

Медведь был вынужден длительное время (не менее двух с половиной минут) бежать со скоростью 25-30 км/ч, что близко к максимально возможной скорости бега взрослого медведя (40-50 км/ч). В день нарушения температура воздуха, зарегистрированная на ближайших метеостанциях, превышала 29°С, а в течение дня она была около 20°С , что является очень высокой температурой при такой физической нагрузке животного.

Специалисты отмечают, что в конце августа бурые медведи в Латвии полностью восстанавливают потерянную за время предыдущей спячки массу тела, продолжают расти и начинают накапливать жир для следующей зимы, а нехарактерно высокие физические нагрузки могут значительно задержать этот процесс, а также спровоцировать потребность в восстановлении запасов энергии. Что может нанести экономический ущерб фермерам. Например, медведь может поедать мед из ульев.

Также если бы во время погони медведь встретил на дороге другое животное или человека, он, скорее всего, напал бы на него.