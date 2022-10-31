После оценки материалов дела об административном правонарушении и заключения экспертов Управления охраны природы (DAP) на водителя, который преследовал бурого медведя (Ursos arctos), наложили штраф в размере 600 евро.
На водителя, который преследовал медведя, наложили штраф
Медведь был вынужден длительное время (не менее двух с половиной минут) бежать со скоростью 25-30 км/ч, что близко к максимально возможной скорости бега взрослого медведя (40-50 км/ч). В день нарушения температура воздуха, зарегистрированная на ближайших метеостанциях, превышала 29°С, а в течение дня она была около 20°С , что является очень высокой температурой при такой физической нагрузке животного.
Специалисты отмечают, что в конце августа бурые медведи в Латвии полностью восстанавливают потерянную за время предыдущей спячки массу тела, продолжают расти и начинают накапливать жир для следующей зимы, а нехарактерно высокие физические нагрузки могут значительно задержать этот процесс, а также спровоцировать потребность в восстановлении запасов энергии. Что может нанести экономический ущерб фермерам. Например, медведь может поедать мед из ульев.
Также если бы во время погони медведь встретил на дороге другое животное или человека, он, скорее всего, напал бы на него.
Как уже сообщалось, видео, на котором мужчина в течение длительного времени преследует медведя-подростка на лесной дороге в темноте, много раз перепостили в WhatsApp. Хотя специалисты DAP первоначально предполагали, что это произошло на границе, оказалось, что за медведем гнались недалеко от Лубанского болота.
Директор DAP Гита Строде выразила благодарность всем, кто не остался равнодушным и сообщил о возможном нарушителе или месте нарушения.
"Я надеюсь, что такие уроки позволят всем нам как обществу стать более компетентными и терпимыми по отношению к диким животным", - сказала Строде. Она отметила, что места обитания различных диких видов уже значительно сократились в результате хозяйственной деятельности человека.
Поэтому неизбежны не только преднамеренные, но и случайные встречи с дикими животными. Общественности важно понять, что дикая природа является домом для этих животных и умышленно беспокоить их в своем жилище недопустимо.
Бурый медведь является охраняемым видом как в Латвии, так и в Европе.
По текущим данным мониторинга, в Латвии в дикой природе обитает около 60 медведей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!