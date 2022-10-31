Левитс: новое министерство не увеличит число чиновников

"Предложение "Нового Единства" о создании Министерства энергетики, окружающей среды и климата не означает увеличения числа госслужащих, то есть чиновников, но в то же время ответственные отделы, которые сейчас существуют в разных министерствах, будут правильно структурированы и объединены в одно министерство", - сказал президент.

Как сообщалось, создание Министерства энергетики остается одним из вопросов, по которому еще не достигнуто соглашение между "Новым Единством" и "Объединенным списком".

Как заявил в пятницу после встречи "Нового Единства" с ОС Кариньш, теперь от ОС зависит, удастся ли договориться о формировании правительства.

По словам Кариньша, хотя "Новое Единство" и ОС в большой мере договорились по тексту меморандума о сотрудничестве, принципиально важным остается вопрос о том, будет ли следующее правительство стагнировать, не желая ничего менять, или же будет готово решать важные для государства вопросы. Соглашение не достигнуто по вопросу о создании нового Министерства энергетики, окружающей среды и климата.

С Национальным объединением, вторым партнером по будущей коалиции, принципиальная договоренность по тексту меморандума о сотрудничестве уже достигнута.