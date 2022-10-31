Жительница Даугавпилса нашла в винограде, который она купила в магазине, сюрприз - экзотическую ящерицу. Ящерицу доставили в Латгальский зоопарк, сообщает программа TV3 Bez tabu.
Видео ⟩ В винограде из магазина нашли экзотическую ящерицу
Зеленая ящерица (Lacerta viridis), которая пряталась в грозди винограда, встречается в Центральной и Южной Европе. Его могли привезти вместе с ягодами, например, из Испании или Италии, говорит директор Латгальского зоосада Михаил Пупиньш.
Конкретная ящерица - детеныш длиной около семи сантиметров, на данный момент она помещена в карантин.
"Это новый, интродуцированный (чужеродный) вид в фауне Латвии. Такая беспрепятственная миграция животных нехороша. Любой вид может повлиять на природу Латвии.
Животное как автобус, который может привезти в Латвию новых паразитов, вирусов, бактерий, которые могут здесь развиваться. Наш вид к этому не готов", - сказал Пупиньш.
При обнаружении неизвестного существа важно немедленно сообщить об этом в Департамент охраны природы и в один из зоопарков. Также существует вероятность того, что животное является представителем охраняемого вида и его нельзя содержать дома без регистрации в Департаменте охраны природы.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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