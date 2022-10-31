СМИ: слова Зеленского разозлили Байдена

СМИ сообщают, что в начале разговора Байден сказал Зеленскому, что только что одобрил выделение Украине очередного транша помощи в размере миллиарда долларов, но Зеленский начал перечислять необходимое вооружение, которое Киев запросил, но все еще не получил.

Сообщается, что президент Соединенных Штатов Америки был "раздражен" таким поведением. Байден, "повысив голос", якобы сказал Зеленскому, что президент Украины мог бы проявить больше благодарности за уже оказанную помощь, так как американский народ "и так был весьма щедр", а Белый дом и Пентагон много работали, чтобы помочь Украине.

NBC News указывает, что разочарование в Белом доме нарастало уже несколько недель, так как Зеленский неоднократно акцентировал внимание в своих публичных выступлениях только на том, что не было сделано для помощи Украине, но чиновники в Вашингтоне считали, что они делают все, что в их силах.

После этого Зеленский сделал публичное заявление, где поблагодарил США за "щедрую помощь". С тех пор отношения между президентами улучшались, пишет NBC News.