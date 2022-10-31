Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи заявил, что мобилизация в России завершена. Об этом сообщает "Медуза".
"Я с юристами поговорю": Путин о завершении мобилизации
Владимир Путин сказал, что еще не подписывал соответствующий указ: "Это было сделано моим указом, но было сделано по предложению министерства обороны. Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена".
Также президент России отметил, что 41 тысяча мобилизованных, в то время как 259 тысяч "вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку".
Кроме мобилизации, Путин говорил и о зерновой сделке с Украиной. По его словам, Россия не вышла из зерновой сделки, а приостановила участие в ней из-за угроз безопасности коридора для экспорта зерна в Черном море.
"Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем. Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет", - сказал Путин.
Также Владимир Путин признал, что удары по энергетической инфраструктуре Украины 31 октября, "отчасти" являются ответом на атаку против кораблей Черноморского флота в Севастополе.
"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", -сказал он.
Говоря о возможных переговорах с Украиной, Путин отметил, что власти Украины сами себе запретили переговоры с Россией: "Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину.
А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать.
Ну, мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - сказал Путин.
В своей речи Путин затронул и вопрос взрывов на газопроводе "Северный поток". Он утверждает, что в результате взрыва на "Северном потоке 1" осколками также поврежден "Северный поток 2".
"Вырвало трубу 40 метров, трубы разошлись на 250 метров, его кусок изогнуло на 90 градусов и отбросило на часть "Северного потока", это очевидный теракт", - заявил президент.
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