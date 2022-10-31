"Я с юристами поговорю": Путин о завершении мобилизации

Владимир Путин сказал, что еще не подписывал соответствующий указ: "Это было сделано моим указом, но было сделано по предложению министерства обороны. Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена".

Также президент России отметил, что 41 тысяча мобилизованных, в то время как 259 тысяч "вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку".

Кроме мобилизации, Путин говорил и о зерновой сделке с Украиной. По его словам, Россия не вышла из зерновой сделки, а приостановила участие в ней из-за угроз безопасности коридора для экспорта зерна в Черном море.