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"Я с юристами поговорю": Путин о завершении мобилизации

rus.tvnet.lv
"Я с юристами поговорю": Путин о завершении мобилизации
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL/EPA

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи заявил, что мобилизация в России завершена. Об этом сообщает "Медуза".

Владимир Путин сказал, что еще не подписывал соответствующий указ: "Это  было сделано моим указом, но было сделано по предложению министерства обороны. Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена".

Также президент России отметил, что 41 тысяча мобилизованных, в то время как 259 тысяч "вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку".

Кроме мобилизации, Путин говорил и о зерновой сделке с Украиной. По его словам, Россия не вышла из зерновой сделки, а приостановила участие в ней из-за угроз безопасности коридора для экспорта зерна в Черном море.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем. Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет", - сказал Путин.

Также Владимир Путин признал, что удары по энергетической инфраструктуре Украины 31 октября, "отчасти" являются ответом на атаку против кораблей Черноморского флота в Севастополе.

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", -сказал он.

Говоря о возможных переговорах с Украиной, Путин отметил, что власти Украины сами себе запретили переговоры с Россией: "Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину.

А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать.

Ну, мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - сказал Путин.

В своей речи Путин затронул и вопрос взрывов на газопроводе "Северный поток". Он утверждает, что в результате взрыва на "Северном потоке 1" осколками также поврежден "Северный поток 2".

"Вырвало трубу 40 метров, трубы разошлись на 250 метров, его кусок изогнуло на 90 градусов и отбросило на часть "Северного потока", это очевидный теракт", - заявил президент.

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