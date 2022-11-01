В Нью-Йорке начался суд по делу о неуплате налогов компанией Дональда Трампа

Ожидается, что на следующей неделе он даст показания в суде Манхэттена, после чего ему будет вынесен приговор. Его могут приговорить к сроку от 5 до 15 лет.

В сделке о признании вины 75-летний Аллен Вайссельберг признал свою причастность к схеме и получение средств на обучение в частной школе для своих внуков, а также автомобилей BMW и дома на Манхэттене в обмен на свои услуги.

В пятницу завершился отбор присяжных заседателей: были выбраны четыре женщины и восемь мужчин, а также шесть человек для возможных замен на случай, если присяжный будет отстранен по какой-либо причине. Адвокаты Trump Organization утверждают, что найти нейтральных присяжных было трудно, они также призвали другую сторону не дать политике повлиять на события в зале суда.

Между тем, Trump Organization в лице двух корпоративных структур -Trump Corporation и Trump Payroll Corporation - не признала себя виновной и отрицает какие-либо правонарушения.

Ожидается, что в ходе судебного разбирательства в качестве доказательств будут представлены финансовые отчеты и чеки, подписанные Дональдом Трампом.