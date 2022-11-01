Сборная Уэльса хочет сменить название после ЧМ-2022

В настоящее время в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА Уэльс выступает под английским словом Wales. Однако местная федерация футбола ведёт переговоры о смене названия команды на Cymru.

Cymru (произносится как камри) - валлийское название Уэльса, которое уже используется валлийской футбольной федерацией во внутренних и внешних коммуникациях, а также сотрудниками штаб-квартиры руководящего органа в долине Гламорган.

"Команда всегда должна называться Камри, именно так мы её называем здесь", – сказал исполнительный директор футбольной ассоциации Ноэль Муни.

Сообщается, что на ЧМ-2022 в Катар сборная Уэльса поедет под своим действующим названием. Но в 2023 году футбольная ассоциация Уэльса намерена провести обсуждение по поводу смены названия.

На чемпионате мира 2022 года сборная Уэльса выступит в группе "В", где её соперниками будут сборные Англии, США и Ирана.

Кроме того, Уэльс сыграет в одной группе отборочного цикла на Евро-2024 со сборными Латвии, Хорватии, Армении и Турции, которая ранее добилась того, чтобы использовалось турецкое название страны Türkiye, а не английское Turkey.