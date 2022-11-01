Ночной обстрел Николаева ракетами С-300: есть разрушения, погибла женщина

По его словам, в результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения, полностью разрушен двухэтажный жилой дом.

Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.

В одном из медицинских учреждений взрывной волной и обломками выбило, которыми были зашиты окна после предыдущего обстрела.

Мэр города говорит, что атака произошла около полуночи. А в 9:11 утра в Николаеве снова была объявлена воздушная тревога, сообщает Русская служба BBC.