Ночью, 1 ноября, российские войска обстреляли Николаев ракетами С-300. По сообщению мэра города Александра Сенкевича, погибла женщина.
Ночной обстрел Николаева ракетами С-300: есть разрушения, погибла женщина
Ночной обстрел Николаева ракетами С-300: есть разрушения, погибла женщина
По его словам, в результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения, полностью разрушен двухэтажный жилой дом.
Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.
В одном из медицинских учреждений взрывной волной и обломками выбило, которыми были зашиты окна после предыдущего обстрела.
Мэр города говорит, что атака произошла около полуночи. А в 9:11 утра в Николаеве снова была объявлена воздушная тревога, сообщает Русская служба BBC.
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