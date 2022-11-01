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Ночной обстрел Николаева ракетами С-300: есть разрушения, погибла женщина

rus.tvnet.lv
Ночной обстрел Николаева ракетами С-300: есть разрушения, погибла женщина
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Обстрел Николаева
Обстрел Николаева Фото: Скриншот с Telegram https://t.me/senkevichonline

Ночью, 1 ноября, российские войска обстреляли Николаев ракетами С-300. По сообщению мэра города Александра Сенкевича, погибла женщина.

По его словам, в результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения, полностью разрушен двухэтажный жилой дом.

Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.

В одном из медицинских учреждений взрывной волной и обломками выбило, которыми были зашиты окна после предыдущего обстрела.

Мэр города говорит, что атака произошла около полуночи. А в 9:11 утра в Николаеве снова была объявлена воздушная тревога, сообщает Русская служба BBC.

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