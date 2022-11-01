Эксперт: России снова грозит распад. Причины те же, что в Советском союзе

Он выразил уверенность, что Путин не будет долго править, потому что проблемы режима нарастают и в какой-то момент они станут неподъемными для него и его режима.

"Нельзя забывать, что Россия - одна из тех стран, которая за столетие уже дважды разваливалась. Сейчас она снова сталкивается с теми же причинами - своей неспособностью модернизировать страну.

Царская империя не смогла модернизироваться и рухнула, то же самое произошло и с Советским Союзом. Та же участь в какой-то момент ожидает и путинский режим", - сказал Бильдт в интервью LETA.

Он подчеркнул, что в этот момент мы должны быть готовы сотрудничать с теми, с кем это будет возможно в России. Поэтому мы должны помогать и тем людям, которые не могут сейчас оставаться в Москве и уезжают в другие страны.

"Не потому, что хотят жить в Швеции или Латвии, а потому, что хотят быть здесь, когда когда можно будет вернуться в Россию", - сказал Бильдт.

От подчеркнул, что Россия - это общество, которое исторически разрывалось между тем, что было тогда Западом и Востоком. "Это все тот же старый спор из XIX века, и он так и не был разрешен по-настоящему. До сих пор ощущаются исторические противоречия между католическим и лютеранским Западом и православным Востоком. Чтобы такие вопросы исчезли, нужно много времени. Россия должна сделать это сама, если она хочет вписаться в современный мир", - сказал бывший министр иностранных дел Швеции.

Хотя Запад долгое время пытался помочь России стать демократической страной, которая полностью интегрирована в семью современного мира, Бильдт оценивает ситуацию в России не как провал западной политики, а как провал самой России.

"Да, мы пытались помочь модернизировать Россию, делали это довольно долго. Делали то, что нужно было делать. И Россия развивалась вполне обнадеживающе, в этом нет никаких сомнений - они двигались в правильном направлении. Но потом они повернули в другую сторону. И это была собственная неудача России", - отметил он.