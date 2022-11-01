За сутки выявлено 593 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные категорию от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 400,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4128 лабораторных теста на Covid-19, 14,4% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 952 692 человек.