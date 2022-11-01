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За сутки выявлено 593 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

rus.tvnet.lv/LETA
За сутки выявлено 593 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
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Осень в Риге. Иллюстративное фото
Осень в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

За минувшие сутки подтверждено 593 новых случая Covid-19, получены сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категорию от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 400,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4128 лабораторных теста на Covid-19, 14,4% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 952 692 человек.

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