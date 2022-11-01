Фото ⟩ Актуальный дизайн маникюра, который поможет сделать форму ногтей красивее

Поклонникам минимализма придется по вкусу "половинчатый" дизайн, в котором лак наносят лишь на половину ногтя, а вторая остается без покрытия. Можно использовать один цвет, можно - два или по два разных на каждой руке. Кто-то даже рисует на одной половине нейл-арт.