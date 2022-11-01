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Фото ⟩ Актуальный дизайн маникюра, который поможет сделать форму ногтей красивее

rus.tvnet.lv
Актуальный дизайн маникюра, который поможет сделать форму ногтей красивее
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/fotoliza

Простой дизайн с вертикальной полосой посередине визуально вытянет ноготь, а кроме того, этот дизайн - один из самых модных трендов сезона, пишет издание The Symbol. 

Поклонникам минимализма придется по вкусу "половинчатый" дизайн, в котором лак наносят лишь на половину ногтя, а вторая остается без покрытия. Можно использовать один цвет, можно - два или по два разных на каждой руке. Кто-то даже рисует на одной  половине нейл-арт.

Помимо этого, как пишет издание, двойной дизайн будет отлично смотреться на "кончиках" френча, поскольку это классный способ подарить второе дыхание наскучившему классическому маникюру.

Собрали варианты такого маникюра!

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