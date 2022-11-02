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Чаки и Гарри Поттер. Во что принарядились звёзды спорта на Хэллоуин?

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Чаки и Гарри Поттер. Во что принарядились звёзды спорта на Хэллоуин?
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На этой неделе во всём мире отмечали Хэллоуин и многие спортсмены в своих соцсетях делились страшными костюмами.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин с семьёй выбрали тему сериала "Игра в кальмара"

Теннисистка Анастасия Павлюченкова косплеила Милу Йовович

А это костюмчик гольфистки Пейдж Спиранак

Российский хоккеист Михаил Сергачёв в образе Гарри Поттера

А это легендарный итальянец Джорджо Кьеллини со своей семьёй

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа с будущей женой выбрали дьявольскую тему

Канадская теннисистка Эжени Бушар в образе Чаки

Весело отметил Хэллоуин Конор Макгрегор, который предстал перед подписчиками без своей рыжей бороды

Вот такие костюмы выбрали боец Пейдж Ванзант и её возлюбленный

Но далеко не все звёзды спорта отмечали Хэллоуин. Гимнастка Ангелина Мельникова просто загрузила красивые фотографии себя

Также поступила и Дарья Клишина

Пляжная волейболистка Анастасия Самойлова грелась в Дубае

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и её яркий макияж

А это ещё одна красотка - Алина Загитова

Александр Усик встретился в Нью-Йорке с голливудским актёром Ливом Шрайбером

Бывший вратарь Вячеслав Малафеев проводил время с дочерью

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и её яркое платье

Фигуристка Станислава Константинова порадовала фанатов образом в лифчике и кожаных штанах

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