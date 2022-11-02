На этой неделе во всём мире отмечали Хэллоуин и многие спортсмены в своих соцсетях делились страшными костюмами.
Чаки и Гарри Поттер. Во что принарядились звёзды спорта на Хэллоуин?
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин с семьёй выбрали тему сериала "Игра в кальмара"
Теннисистка Анастасия Павлюченкова косплеила Милу Йовович
А это костюмчик гольфистки Пейдж Спиранак
Российский хоккеист Михаил Сергачёв в образе Гарри Поттера
А это легендарный итальянец Джорджо Кьеллини со своей семьёй
Бельгийский голкипер Тибо Куртуа с будущей женой выбрали дьявольскую тему
Канадская теннисистка Эжени Бушар в образе Чаки
Весело отметил Хэллоуин Конор Макгрегор, который предстал перед подписчиками без своей рыжей бороды
Вот такие костюмы выбрали боец Пейдж Ванзант и её возлюбленный
Но далеко не все звёзды спорта отмечали Хэллоуин. Гимнастка Ангелина Мельникова просто загрузила красивые фотографии себя
Также поступила и Дарья Клишина
Пляжная волейболистка Анастасия Самойлова грелась в Дубае
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и её яркий макияж
А это ещё одна красотка - Алина Загитова
Александр Усик встретился в Нью-Йорке с голливудским актёром Ливом Шрайбером
Бывший вратарь Вячеслав Малафеев проводил время с дочерью
Белорусская теннисистка Арина Соболенко и её яркое платье
Фигуристка Станислава Константинова порадовала фанатов образом в лифчике и кожаных штанах
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