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Позор "Атлетико" и феноменальный результат "Баварии"

Обзор Лиги чемпионов
rus.tvnet.lv
Позор "Атлетико" и феноменальный результат "Баварии"
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Футболисты "Баварии"
Футболисты "Баварии" Фото: EPA/Scanpix

Во вторник, 1 ноября, состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Группа А

Ливерпуль - Наполи 2:0

Рейнджерс - Аякс 1:3

"Ливерпуль" обыграл "Наполи" благодаря голам Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса, которые отличились на 85-й и 98-й минутах соответственно. В другом матче группы "А" амстердамский "Аякс" на выезде обыграл "Рейнджерс" - 3:1. Счёт был открыт уже на 4-й минуте благодаря Стивену Бергёйсу. На исходе получаса игры Мохаммед Кудус удвоил преимущество гостей. На 86-й минуте встречи защитник хозяев Джеймс Тавернье реализовал пенальти, сумев сократить отставание своей команды, но спустя три минуты Шику Консейсау установил окончательный счёт на табло.

После завершения группового этапа неаполитанцы заняли первое место в группе (15 очков). Второе место заняли подопечные Юргена Клоппа, которые набрали такое же количество очков, однако по результатам очных встреч сильнее оказались итальянцы. "Аякс" набрал шесть очков и занял третье место в группе "A", дающее право принять участие в плей-офф Лиги Европы. "Рейнджерс" не смог набрать ни одного балла и занял последнее место.

Группа B

Байер - Брюгге 0:0

Порту - Атлетико Мадрид 2:1

В Леверкузене финальный свисток зафиксировал ничью - "Байер" и "Брюгге" поделили очки, не сумев забить. В другом матче "Порту" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:1 благодаря голам Мехди Тареми и Стефена Эустакиу. "Матрасники" ответили только одним голом - мяч в свои ворота срезал Иван Маркано.

Таким образом, "Порту" выиграл группу "В", набрав 12 очков. "Брюгге" (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Байер" набрал пять очков, столько же у "Атлетико", но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сыграют в стыковых матчах Лиги Европы. 

Отметим, что "Атлетико" занял 4-е место в группе Лиги чемпионов впервые в своей истории. Клуб участвовал в групповой стадии турнира 11 раз.

Группа C

Бавария - Интер 2:0

Виктория - Барселона 2:4

Ситуация в группе "С" была понятна уже в предыдущем туре. Тем не менее, "Барселона" в заключительном матче группового этапа на выезде обыграла "Викторию" со счётом 4:2. Голами в составе каталонцев отметились Маркос Алонсо, Ферран Торрес, оформивший дубль, и Пабло Торре. В составе чешского клуба дублем отметился Томаш Хоры.

В параллельном матче "Бавария" обыграла "Интер" и набрала максимальное количество очков на групповом этапе. Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Счёт на 32-й минуте открыл Бенжамен Павар, а на 72-й минуте Эрик Шупо-Мотинг установил итоговый счёт в игре.

После завершения группового этапа "Бавария" одержала победу в группе "C". Команда Юлиана Нагельсмана выиграла 6 из 6 матчей и набрала 18 очков. "Интер" расположился на второй строчке (10), "Барселона" набрала 7 очков и продолжит свой путь в Лиге Европы. "Виктория" (0) вылетела из еврокубков.

Группа D

Марсель - Тоттенхэм 1:2

Спортинг - Айнтрахт 1:2

Перед заключительным туром самой запутанной была ситуация в группе "D", где шансы на выход в плей-офф сохраняли все четыре коллектива.

Франкфуртский "Айнтрахт" на выезде сумел одержать победу над португальским "Спортингом" - 2:1. На 39-й минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Артур Гомес. На 62-й пенальти в ворота "Спортинга" успешно реализовал форвард Даити Камада, а на 72-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани вывел немецкий клуб вперёд.

В параллельном матче "Тоттенхэм" обеспечил себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, вырвав победу в матче с "Марселем" - 2:1. В конце первого тайма французы вышли вперёд благодаря голу защитника Шанселя Мбемба. На 54-й минуте защитник "Тоттенхэма" Клеман Лангле сравнял счёт, а в компенсированное время встречи победный гол забил игрок "шпор" Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Таким образом, "Тоттенхэм" набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе "D". "Айнтрахт" набрал 10 очков и вышел из группы со второго места. "Спортинг" (7) завершил групповой этап на третьем месте и сыграет в Лиге Европы, а "Марсель" (6) вылетел из еврокубков.

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