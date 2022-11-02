Во вторник, 1 ноября, состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Позор "Атлетико" и феноменальный результат "Баварии"
Группа А
Ливерпуль - Наполи 2:0
Рейнджерс - Аякс 1:3
"Ливерпуль" обыграл "Наполи" благодаря голам Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса, которые отличились на 85-й и 98-й минутах соответственно. В другом матче группы "А" амстердамский "Аякс" на выезде обыграл "Рейнджерс" - 3:1. Счёт был открыт уже на 4-й минуте благодаря Стивену Бергёйсу. На исходе получаса игры Мохаммед Кудус удвоил преимущество гостей. На 86-й минуте встречи защитник хозяев Джеймс Тавернье реализовал пенальти, сумев сократить отставание своей команды, но спустя три минуты Шику Консейсау установил окончательный счёт на табло.
⚽️ Бергхейс!#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/igzvm0sD4e— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 1, 2022
После завершения группового этапа неаполитанцы заняли первое место в группе (15 очков). Второе место заняли подопечные Юргена Клоппа, которые набрали такое же количество очков, однако по результатам очных встреч сильнее оказались итальянцы. "Аякс" набрал шесть очков и занял третье место в группе "A", дающее право принять участие в плей-офф Лиги Европы. "Рейнджерс" не смог набрать ни одного балла и занял последнее место.
Группа B
Байер - Брюгге 0:0
Порту - Атлетико Мадрид 2:1
В Леверкузене финальный свисток зафиксировал ничью - "Байер" и "Брюгге" поделили очки, не сумев забить. В другом матче "Порту" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:1 благодаря голам Мехди Тареми и Стефена Эустакиу. "Матрасники" ответили только одним голом - мяч в свои ворота срезал Иван Маркано.
Таким образом, "Порту" выиграл группу "В", набрав 12 очков. "Брюгге" (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Байер" набрал пять очков, столько же у "Атлетико", но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сыграют в стыковых матчах Лиги Европы.
Отметим, что "Атлетико" занял 4-е место в группе Лиги чемпионов впервые в своей истории. Клуб участвовал в групповой стадии турнира 11 раз.
Группа C
Бавария - Интер 2:0
Виктория - Барселона 2:4
Ситуация в группе "С" была понятна уже в предыдущем туре. Тем не менее, "Барселона" в заключительном матче группового этапа на выезде обыграла "Викторию" со счётом 4:2. Голами в составе каталонцев отметились Маркос Алонсо, Ферран Торрес, оформивший дубль, и Пабло Торре. В составе чешского клуба дублем отметился Томаш Хоры.
Маркос Алонсо: первый гол в #ЛигаЧемпионов ⚽️ pic.twitter.com/cKrJ9RTx5n— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 1, 2022
В параллельном матче "Бавария" обыграла "Интер" и набрала максимальное количество очков на групповом этапе. Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Счёт на 32-й минуте открыл Бенжамен Павар, а на 72-й минуте Эрик Шупо-Мотинг установил итоговый счёт в игре.
Шупо-Мотинг забил в своих 6 последних матчах за "Баварию" во всех турнирах 🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/P9kMNqbx1r— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 1, 2022
После завершения группового этапа "Бавария" одержала победу в группе "C". Команда Юлиана Нагельсмана выиграла 6 из 6 матчей и набрала 18 очков. "Интер" расположился на второй строчке (10), "Барселона" набрала 7 очков и продолжит свой путь в Лиге Европы. "Виктория" (0) вылетела из еврокубков.
Группа D
Марсель - Тоттенхэм 1:2
Спортинг - Айнтрахт 1:2
Перед заключительным туром самой запутанной была ситуация в группе "D", где шансы на выход в плей-офф сохраняли все четыре коллектива.
Франкфуртский "Айнтрахт" на выезде сумел одержать победу над португальским "Спортингом" - 2:1. На 39-й минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Артур Гомес. На 62-й пенальти в ворота "Спортинга" успешно реализовал форвард Даити Камада, а на 72-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани вывел немецкий клуб вперёд.
В параллельном матче "Тоттенхэм" обеспечил себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, вырвав победу в матче с "Марселем" - 2:1. В конце первого тайма французы вышли вперёд благодаря голу защитника Шанселя Мбемба. На 54-й минуте защитник "Тоттенхэма" Клеман Лангле сравнял счёт, а в компенсированное время встречи победный гол забил игрок "шпор" Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
⚽️ Лангле забивает, "Тоттенхэм" снова в плей-офф...#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/wkAgVfGtfV— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 1, 2022
Таким образом, "Тоттенхэм" набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе "D". "Айнтрахт" набрал 10 очков и вышел из группы со второго места. "Спортинг" (7) завершил групповой этап на третьем месте и сыграет в Лиге Европы, а "Марсель" (6) вылетел из еврокубков.
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