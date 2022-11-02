Позор "Атлетико" и феноменальный результат "Баварии"

Группа B

Байер - Брюгге 0:0

Порту - Атлетико Мадрид 2:1

В Леверкузене финальный свисток зафиксировал ничью - "Байер" и "Брюгге" поделили очки, не сумев забить. В другом матче "Порту" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:1 благодаря голам Мехди Тареми и Стефена Эустакиу. "Матрасники" ответили только одним голом - мяч в свои ворота срезал Иван Маркано.

Таким образом, "Порту" выиграл группу "В", набрав 12 очков. "Брюгге" (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Байер" набрал пять очков, столько же у "Атлетико", но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сыграют в стыковых матчах Лиги Европы.

Отметим, что "Атлетико" занял 4-е место в группе Лиги чемпионов впервые в своей истории. Клуб участвовал в групповой стадии турнира 11 раз.

Группа C

Бавария - Интер 2:0

Виктория - Барселона 2:4

Ситуация в группе "С" была понятна уже в предыдущем туре. Тем не менее, "Барселона" в заключительном матче группового этапа на выезде обыграла "Викторию" со счётом 4:2. Голами в составе каталонцев отметились Маркос Алонсо, Ферран Торрес, оформивший дубль, и Пабло Торре. В составе чешского клуба дублем отметился Томаш Хоры.