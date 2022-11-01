"Волгу-матушку отравили": в Волгограде из-за прорыва канализации люди остались без воды

Без водопровода остались 200 тысяч человек. Некоторым заодно отключили и отопление. Об отключении заранее никто не знал.

"Утром еще вода была, через 15 минут подхожу - краны сухие, - рассказала Би-би-си местная жительница Лана. - Всю воду в магазинах раскупили в первые часы после известия об аварии. Нам чудом удалось взять три последних пятилитровых бутылки".

Первый раз техническую воду во двор Ланы привезла пожарная машина. В последующие дни приезжать стали регулярно, рассказывает она.

Недалеко от дома Ланы есть колонки с артезианской водой. Но в первый день они не выдержали нагрузки и вышли из строя. По словам Ланы, питьевую воду в район тоже привозят, но не так регулярно.

Так повезло не всем. Галина живет в селе под Волгоградом, а ее дети - как раз в одном из пострадавших районов. Ей пришлось набрать воды в канистры и отвезти на машине детям в город - никаких пожарных машин, раздающих воду, как она утверждает, в их дворе так и не появилось.

Местное издание V1 рассказало, что волгоградцы якобы даже начали собирать дождевую воду, подставляя ведра под водосточные трубы. Они пожаловались журналисту, что больше воду взять неоткуда - в магазинах все раскуплено, а коммунальщики к ним, по их словам, не приезжают.