Когда наступают самые темные и длинные вечера в году и рука сама тянется к пульту от телевизора, новые и качественные телеканалы приходят очень кстати. Этой осенью мы представляем зрителям новое телесемейство каналов на русском: “Канал 7”, “Кино7”, “Канал 7+” и “Семейка”.
Представляем новое телесемейство: Канал 7, Кино7, Канал 7+ и Семейка
Все четыре канала это качественные развлекательные каналы на русском языке для всей семьи. “Канал 7” это российские и украинские сериалы и кино самых разных жанров, новости на русском языке и дискуссионная передача «Кто вам платит?» от TVNET, а также премьера нового сезона - интеллектуальная викторина “Ва Банк!” (аналог всемирно известной игры Jeopardy!).
“Кино7” это лучшие фильмы, снятые на русском языке в последнее двадцатилетие, с утра и до самого вечера - “Экипаж”, “Матильда”, “Лед”, ”Майор”, “Нормальный только я” и многие другие.
“Канал7+” представляет известные зарубежные сериалы “Вера”, “Комиссар Рекс”, “Менталист”, “Напарницы”, “Юная” и др., а так же на канале идут зарубежные художественные фильмы.
И, наконец, развлекательный и познавательный канал для самых юных - “Семейка”. Он порадует Ваших детей мультфильмами “Свинка Пепа”, “Говорящий Том и его друзья’, “Необычная семья”, “Робин Гуд”, образовательными передачами “Ух ты, это невероятно!”, ”Максимум науки” и многими другими.
Сделай свой вечер уютнее вместе с телесемейством “Канала7”! Спрашивай у своего оператора!
Каналы уже доступны в предложениях Baltcom, Balticom, Netvision, Elektrons K, Skatvis, Starnet, Livas.