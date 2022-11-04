Кейла Алвес - волейболистка, которая зарабатывает своими фото в 50 раз больше, чем в спорте

22-летняя бразильская волейболистка имеет армию поклонников в соцсетях - у неё более 6 миллионов подписчиков в Instagram, что ставит её в один ряд с суперзвёздами мирового спорта. При этом её спортивные результаты не поражают.

Самое значительное достижение в её спортивной карьере - золото юниорского (U-20) чемпионата Южной Америки 2018 года в составе сборной Бразилии. Сейчас она играет на позиции либеро в команде "Орсако" в женской волейбольной серии А.

Зарплата волейболистки оставляла желать лучшего, поэтому Кейла начала сотрудничество с популярной интернет-платформой для взрослых OnlyFans. Теперь она зарабатывает в 50 раз больше в интернете, чем своей основной деятельностью - спортом.