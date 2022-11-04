Одна из самых популярных в мире волейболисток Кейла Алвес параллельно со спортивной карьерой зарабатывает деньги и на платформе OnlyFans. Интересно, что в интернете Алвес зарабатывает в 50 раз больше, чем в спорте.
Кейла Алвес - волейболистка, которая зарабатывает своими фото в 50 раз больше, чем в спорте
22-летняя бразильская волейболистка имеет армию поклонников в соцсетях - у неё более 6 миллионов подписчиков в Instagram, что ставит её в один ряд с суперзвёздами мирового спорта. При этом её спортивные результаты не поражают.
Самое значительное достижение в её спортивной карьере - золото юниорского (U-20) чемпионата Южной Америки 2018 года в составе сборной Бразилии. Сейчас она играет на позиции либеро в команде "Орсако" в женской волейбольной серии А.
Зарплата волейболистки оставляла желать лучшего, поэтому Кейла начала сотрудничество с популярной интернет-платформой для взрослых OnlyFans. Теперь она зарабатывает в 50 раз больше в интернете, чем своей основной деятельностью - спортом.
Казалось бы, случай Кейлы не уникален, так как многие известные девушки, в том числе спортсменки, ведут странички на портале для взрослых. Тем не менее есть одно отличие - для создания контента волейболистке не приходится раздеваться, а её снимки всё равно пользуются огромной популярностью.
Она публикует более-менее пристойный контент и отмечает, что в её фотографиях нет и не будет ничего неприличного.
"Фотографии, которые я размещаю на своей странице OnlyFans, полностью предназначены для "лёгких" и профессиональных сессий. Никакой наготы или чего-то в этом роде. Любой, кто ищет это в моём профиле, не найдёт этого", - цитирует спортсменку "Спорт-Экспресс".
Конечно, совсем целомудренными фотографии Кейлы назвать нельзя. Пусть она и не раздевается догола, но позирует девушка в довольно откровенной одежде, нижнем белье, выбирая крайне откровенные позы.
"Нравится это людям или нет, но это мой выбор. Я думаю, что я одновременно и спортсменка, и модель, и инфлюенсер", - цитирует Алвес Sportcast.
Изначально девушка просто выкладывала фотографии в соцсетях, но затем подумала: "А зачем мне делать это бесплатно?". Знающие люди помогли ей изучить свою аудиторию, и после этого она создала профиль на OnlyFans. Кстати, подписка на её страничку стоит 14 евро в месяц.
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