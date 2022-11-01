Вчера, 31 октября, на российском телеканале "Россия 24" был показан сюжет, в котором были использованы видеоматериалы как первого вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева, так и депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой.
Видео ⟩ За день до первого заседания 14-го Сейма на российском ТВ показывали сюжет про Гревцову
Сюжет "России 24" показывает, как в Даугавпилсе был демонтирован памятник. На видео показана короткая вырезка из TikTok-видео Гревцовой, в которой она говорит: "Будут судопроизводства, денег нет, конкурс не состоялся, а на самом деле оказалось, что деньги есть, строитель готов, конкурс выигран и человек с экскаватором уже ждет".
Glorkai atkal zvaigžņu stunda - tikusi Krievijas TV ziņu raidījumā. Līdz ar viņu arī Daugavpils vicemērs Vasiļjevs no LKS. pic.twitter.com/SdRQZgVDIO— Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) November 1, 2022
На полном видео Гревцова говорит: "Вы можете меня теперь забросать камнями. Я скажу как есть. После того как мы вчера были в Даугавпилсе и осмотрели все те ужасы, которые там происходят с памятниками, я поняла, что людей в Даугавпилсе просто зомбируют. Они привыкли к мысли, что все будет хорошо, они поверили в это.
[Дума] имитировала бурную деятельность, что будут судопроизводства, денег нет, конкурс не состоялся, а на самом деле оказалось, что деньги есть, строитель готов, конкурс выигран и человек с экскаватором уже ждет.
Все просто организовано на высшем уровне. Так как же так? Как это может быть, если происходят суды? Лицемерие, просто лицемерие. Знайте одно - слез не дождутся, мы будем умнее. Все останется в наших сердцах".
После слов Гревцовой пропагандистка телеканала "Россия 24" в видеосюжете говорит: "Против сноса памятника выступило местное самоуправление. Два раза оно подало иск в Конституционный суд и даже в Организацию Объединенных Наций (ООН), указывая на то, что закон о демонтаже советских памятников является некорректным по отношению к самоуправлению".
В сюжете также передавали снятый ранее видеоматериал даугавпилсского вице-мэра Алексея Васильева, опубликованный на YouTube-канале партии "Русский союз Латвии". Он говорит: "Ни для кого не секрет, что Даугавпилсское самоуправление в самом начале этой истории не поддержало снос памятников. Было написано заявление в Комитет по правам человека ООН в Женеве с жалобой на решение правительства Латвии о сносе памятников.
Вчера я получил документ, в котором ясно указано, что этот комитет призывает Латвию остановить действия, которые могут нанести непоправимый ущерб".
После слов Васильева диктор добавляет, что в Риге на этот непоправимый ущерб смотрят "отлично от самоуправления и здравого смысла".
"На латвийско-белорусской границе федеральное правительство снесло часть мемориала "Курган Дружбы". Он был построен в 1959 году в память о российских, белорусских и латвийских партизанах, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
Символически - Латвия, утверждая, что она сносит советские памятники потому, что они являются символом российской агрессии против Украины и прославляют тоталитарный режим, снесла и фрагмент "Кургана Дружбы", который гласит "Будем защищать мир", - сказала она.
Как сообщалось, в ночь на понедельник в Даугавпилсе начался демонтаж памятника советским воинам в бывшем сквере Славы. Даугавпилсский новостной портал gorod.lv в 3 часа ночи опубликовал новость о том, что в городе снесены оба памятника, включенные в утвержденный правительством список подлежащих сносу.
Фото: После призыва мэра Даугавпилса к подлежащему сносу памятнику СССР в Даугавпилсе приносят цветы и свечи
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