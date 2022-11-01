Видео ⟩ За день до первого заседания 14-го Сейма на российском ТВ показывали сюжет про Гревцову

Сюжет "России 24" показывает, как в Даугавпилсе был демонтирован памятник. На видео показана короткая вырезка из TikTok-видео Гревцовой, в которой она говорит: "Будут судопроизводства, денег нет, конкурс не состоялся, а на самом деле оказалось, что деньги есть, строитель готов, конкурс выигран и человек с экскаватором уже ждет".

Glorkai atkal zvaigžņu stunda - tikusi Krievijas TV ziņu raidījumā. Līdz ar viņu arī Daugavpils vicemērs Vasiļjevs no LKS. pic.twitter.com/SdRQZgVDIO — Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) November 1, 2022

На полном видео Гревцова говорит: "Вы можете меня теперь забросать камнями. Я скажу как есть. После того как мы вчера были в Даугавпилсе и осмотрели все те ужасы, которые там происходят с памятниками, я поняла, что людей в Даугавпилсе просто зомбируют. Они привыкли к мысли, что все будет хорошо, они поверили в это.