Главное за 1 ноября ⟩ Первое заседание 14-го Сейма, Гревцова на российском ТВ и бесполезное табло

Немецкая 49-летняя супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на праздновании прошедшего Хэллоуина появилась во впечатляющем костюме и мигом стала главным событием праздника.

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Вот уже более года на одной из остановок в Пурвциемсе висит табло, основная цель которого, похоже, потреблять электричество и радовать голубей. История запутанная, как и многое, что связано с общественным транспортом Риги, но RUS TVNET попытался разобраться, как так вышло.

1 октября граждане Латвии выбрали новый Сейм. И в следующие четыре года всем нам остается надеяться, что написанное в туманных программах партий будет реализовано так, как хотелось бы избирателям. Законы, принимаемые слугами народа, могут быть не в интересах избирателей. Например, непопулярная налоговая реформа, которая поставила точку на карьере многих самозанятых и работающих на неполную ставку. Но что можно сделать в Латвии, если решения, которые принимает Сейм, вас не устраивают?

Отправка различных вещей с использованием услуг пакоматов и других возможностей пересылки для многих уже стало неотъемлемой составной частью быта. Однако люди не всегда соблюдают все условия и порой шлют удивительные, странные и даже шокирующие посылки. Мы опросили три латвийских предприятия, чтобы узнать, какие предметы жители пытались послать.

На прошлой неделе на латвийском рынке быстрого питания появился новый игрок - американская сеть Domino's Pizza, вызвавшая большой интерес у населения. Когда возникла идея открытия пиццерии в Латвии и каковы планы компании? Об этом в интервью рассказал менеджер по маркетингу Domino's Pizza в Латвии Даниэлс Пелите.

Самым узнаваемый тиктокер в Риге Андрей Чернуцкий, которого знают под именем Андрейка Епта, в разговоре с RUS TVNET признался, что встретился с украинской певицей Светланой Лободой.

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своих социальных сетях снимки с откровенной фотосессии.