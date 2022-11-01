Начинается предпоследний месяц года. RUS TVNET рассказывает о главных событиях Латвии и мира, произошедших во вторник, 1 ноября.
Главное за 1 ноября ⟩ Первое заседание 14-го Сейма, Гревцова на российском ТВ и бесполезное табло
Новости Латвии:
Во вторник в 10 часов утра на первое заседание собрались депутаты 14-го Сейма. Части новоизбранных депутатов пришлось зачитывать клятву повторно, так как они ошиблись, некоторые принесли присягу на латгальском языке, а одна из депутатов прочла "Отче наш". Один депутат сегодня присягу не принес вообще.
На первое заседание 14-го Сейма во вторник явились 99 из 100 депутатов, открывая заседание, заявила председатель предыдущего, 13-го Сейма Инара Мурниеце.
Председателем 14-го Сейма избран представитель "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс. На эту должность претендовал лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов.
Вчера, 31 октября, на российском телеканале "Россия 24" был показан сюжет, в котором были использованы видеоматериалы как первого вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева, так и депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой.
Сегодня, 1 ноября, свою работу начал 14-й Сейм, поэтому президент Латвии Эгил Левитс в последний день 13-го Сейма вручил медали политикам, проделавшим серьезную работу на благо развития Латвии и осуществившим важные для общества реформы. В 14-й Сейм эти политики не прошли.
Рижский городской суд Видземского предместья сегодня приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно, пробационному надзору и общественным работам за распространение материалов, прославляющих и пропагандирующих терроризм, сообщили агентству LETA в суде.
Этим летом в Великобритании суд рассматривал дело гражданина Латвии Роланда Кажокса, который в Великобритании попал в рабство. Несколько дней назад суд принял решение, признав троих подозреваемых виновными в принуждении к работе, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.
С 1 ноября в Латвии начинают вещание два новых телеканала - "Супер Балтик" и "Супер+", сообщил основатель каналов, глава компании Global Entertainment, руководитель Европейской ассоциации электронных медиа нацменьшинств Анджей Пятецкий.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил возмущение письмом Министерства экономики, в котором содержится призыв принять меры для восстановления работы компаний, созданных благодаря близкому к Кремлю российскому миллиардеру, включенному в санкционный список.
29 октября в Риге на улице Петерсалас, 1Б, в праздничном духе Хэллоуина состоялось торжественное открытие ресторана современной украинской кухни SHO.
За рубежом:
Российские войска в понедельник запустили по Украине 78 ракет и пять дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, сообщил главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Ночью, 1 ноября, российские войска обстреляли Николаев ракетами С-300. По сообщению мэра города Александра Сенкевича, погибла женщина.
Председатель фракции EKRE Таллиннской горуправы Март Каллас в темноте сбил велосипедиста. Каллас также опубликовал запись с видеорегистратора на своей странице в Facebook и написал: "Таллиннская велосипедная стратегия и зеленый поворот в "лучшем" виде! Без отражателей и во всем черном велоактивист из соседней страны под легким алкогольным опьянением пытался инсценировать аварию! Реагируя на замечание сделать себя заметным!".
Немецкая 49-летняя супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на праздновании прошедшего Хэллоуина появилась во впечатляющем костюме и мигом стала главным событием праздника.
Интересное чтиво:
Вот уже более года на одной из остановок в Пурвциемсе висит табло, основная цель которого, похоже, потреблять электричество и радовать голубей. История запутанная, как и многое, что связано с общественным транспортом Риги, но RUS TVNET попытался разобраться, как так вышло.
1 октября граждане Латвии выбрали новый Сейм. И в следующие четыре года всем нам остается надеяться, что написанное в туманных программах партий будет реализовано так, как хотелось бы избирателям. Законы, принимаемые слугами народа, могут быть не в интересах избирателей. Например, непопулярная налоговая реформа, которая поставила точку на карьере многих самозанятых и работающих на неполную ставку. Но что можно сделать в Латвии, если решения, которые принимает Сейм, вас не устраивают?
Отправка различных вещей с использованием услуг пакоматов и других возможностей пересылки для многих уже стало неотъемлемой составной частью быта. Однако люди не всегда соблюдают все условия и порой шлют удивительные, странные и даже шокирующие посылки. Мы опросили три латвийских предприятия, чтобы узнать, какие предметы жители пытались послать.
На прошлой неделе на латвийском рынке быстрого питания появился новый игрок - американская сеть Domino's Pizza, вызвавшая большой интерес у населения. Когда возникла идея открытия пиццерии в Латвии и каковы планы компании? Об этом в интервью рассказал менеджер по маркетингу Domino's Pizza в Латвии Даниэлс Пелите.
Самым узнаваемый тиктокер в Риге Андрей Чернуцкий, которого знают под именем Андрейка Епта, в разговоре с RUS TVNET признался, что встретился с украинской певицей Светланой Лободой.
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