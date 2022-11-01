Видео ⟩ "Были вовлечены 11 экипажей полиции": две домашние собаки разрывали котов

Житель Дзирциемса Марцис показал видео, на котором рыскающие две собаки, которые разрывают кошку рядом с многоквартирным домом. Марцис вместе с другими жителями передал кошку, которая на тот момент еще была жива, в уход за животными.

О бродячей собаке жители сообщили в Рижскую муниципальную полицию и "Полицию животных", которая занимается ловлей животных. После этого пользователи Facebook сообщили, что этих животных видели бродившими в Игуциемсе и Дзирциемсе по крайней мере еще сутки.

Кроме того, жители сообщали о других котах, разорванных этими собаками. Ловцы собак из "Полиции животных" узнали, что одна из собак уже сбегала ранее. Тогда собаку поймали и доставили хозяину.

Благодаря участию общества, полицейским и собакам удалось найти бродячих животных. Их доставили хозяину.

Как выяснилось, ветеринарам передали двух кошек, которых, возможно, разорвали эти собаки. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь этих кошек.

Полиция самоуправления информировала о конкретных собаках Продовольственно-ветеринарную службу, которая может наказать хозяина, организовывать оценку опасности животных и дать указания по дальнейшему содержанию и воспитанию животных.

Команде передачи удалось найти место жительства хозяина этих собак, собственность, из которой собаки сбежали на свободу. Он также выразил сожаление о случившемся, взял на себя ответственность. Хозяин собак связался с ветеринаром, которому обещал оплатить счет по лечению кошек.

Хозяин собак допускает, что из собственности собак выпустило некое психически нездоровое лицо, которое находится в учреждении самоуправления напротив его местожительства.

Видео: сюжет Bez Tabu