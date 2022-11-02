"В нашем военкомате пока продолжается". Власти объявили о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки

Почему Путин не подписывает указ о завершении мобилизации?

О получении сразу двух повесток утром 31 октября рассказал депутат городской думы Хабаровска от "Единой России" Тарон Григорян. Его просят прийти в военкомат 7 и 14 ноября. "Но при этом причина не указана, то есть непонятно - для сверки документов или для призыва. Я требовал сразу обозначить это, но мне отказали", - сказал Григорян изданию "Октагон.Восток".

В этот же день представитель минобороны Игорь Конашенков заявил о завершении всех мероприятий, связанных с призывом по мобилизации. "Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сказал он. С 31 октября военкоматы должны вернуться к выполнению своих обязанностей "в штатном режиме".

1 ноября в России начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря. Призыву подлежат 120 тысяч человек.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) объяснял, что во время осеннего призыва мобилизация будет остановлена, потому что военкоматы не смогут справиться одновременно с мобилизацией и призывом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 ноября сообщил, что Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, и пришел к выводу, что такой документ не нужен. "Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее", - сказал Песков.

Как отмечает правозащитник Павел Чиков, в отличие от военного положения, введение и отмена которого указами президента прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. В указе есть понятие "до окончания периода частичной мобилизации", из чего следует, что окончание так или иначе должно наступить. Однако в документе не прописано, с какого момента он перестанет действовать.

"Прекращение мобилизации лишит власти возможности без нового указа инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся", - отмечает Чиков.

Кроме того, завершение мобилизации дает право всем контрактникам уволиться с военной службы по собственному желанию, что запрещает делать указ. Чиков также отмечает, что выполнило ли минобороны план по мобилизации - частично или полностью - в нормативном смысле неизвестно: доклад министра президенту не несет в себе юридической силы.