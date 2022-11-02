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За сутки выявлено 645 новых случаев Covid-19

rus.tvnet.lv/LETA
За сутки выявлено 645 новых случаев Covid-19
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Осень в Латвии. Иллюстративное фото
Осень в Латвии. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки подтверждено 645 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 386,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4027 лабораторных тестов на Covid-19, 16% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 953 337 человек.

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