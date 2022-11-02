КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

Северная Корея в среду, 2 ноября, запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных. По его данным, одна из них упала в море в 57 километрах от города Сокчхо на северо-востоке Южной Кореи.

Еще одна ракета упала в море примерно в 160 километрах от острова Уллындо. Как сообщает агентство AFP, власти Южной Кореи призвали местных жителей отправиться в укрытия, объявив воздушную тревогу.

Между тем очередные ракетные пуски КНДР подтвердили в береговой охране Японии. Власти этой страны осудили действия Пхеньяна. Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что намерен созвать заседание Совета национальной безопасности в связи с растущей напряженностью на Корейском полуострове.

Ракетные стрельбы Южной Кореи