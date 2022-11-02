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Эксперт: Россия не так слаба, как нам хотелось бы

rus.tvnet.lv
Эксперт: Россия не так слаба, как нам хотелось бы
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Депутат Сейма Андрис Спрудс.
Депутат Сейма Андрис Спрудс. Фото: Edijs Pālens/LETA

Россия не так сильна, как хочет себя представить, но и не так слаба, как нам хотелось бы ее видеть, такую ​​оценку Латвийскому радио дал эксперт по иностранным делам, депутат Сейма Андрис Спрудс.

По словам депутата, Россия использует все ресурсы, чтобы попытаться показать, что решить ситуацию в Украине и в регионе в целом без России невозможно. Поэтому Западу важно поддержать и Молдову, потому что распространение нестабильности не быть желанным.

Спрудс предсказал, что Запад будет очень неохотно вступать в переговоры с режимом Владимира Путина, хотя без него диалог невозможен.

Оценивая боевые действия, Спрудс отметил, что Россия не щадит на войне ни жизни людей других народов, ни своих граждан.

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