Россия не так сильна, как хочет себя представить, но и не так слаба, как нам хотелось бы ее видеть, такую оценку Латвийскому радио дал эксперт по иностранным делам, депутат Сейма Андрис Спрудс.
Эксперт: Россия не так слаба, как нам хотелось бы
Эксперт: Россия не так слаба, как нам хотелось бы
По словам депутата, Россия использует все ресурсы, чтобы попытаться показать, что решить ситуацию в Украине и в регионе в целом без России невозможно. Поэтому Западу важно поддержать и Молдову, потому что распространение нестабильности не быть желанным.
Спрудс предсказал, что Запад будет очень неохотно вступать в переговоры с режимом Владимира Путина, хотя без него диалог невозможен.
Оценивая боевые действия, Спрудс отметил, что Россия не щадит на войне ни жизни людей других народов, ни своих граждан.
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