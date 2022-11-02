Видео ⟩ Банду вандалов в Кекаве поймали на месте преступления

В три часа ночи пятеро молодых людей - четверо парней и девушка - под покровом темноты разрисовали автобусную остановку. Операция была сорвана, потому что мимо проезжала патрульная бригада полиции.

Начальник полиции краевого самоуправления Марис Боминьш рассказал, что, увидев полицейских, молодые люди начали убегать. Но стражам порядка удалось арестовать большинство из них.

18-летние юноши не избежали наказания, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Кроме того, у одного из молодых людей было найдено оружие, напоминающее пистолет.

Оказалось, что это незарегистрированный газовый пистолет. Огнестрельное оружие "Глок" используется сотрудниками полиции при исполнении служебных обязанностей, и пока неизвестно, почему молодой человек носил в кармане копию такого оружия.

Эксперты выясняют, не переделали ли пистолет в боевое оружие вручную, увеличив его мощность.

Это тот редкий случай, когда сотрудники полиции застали молодых людей в тот момент, когда они разрисовывали стену.

Они также находились в состоянии алкогольного опьянения. Закон предусматривает уголовную ответственность за ношение газового оружия в состоянии алкогольного опьянения и порчу имущества Latvijas Valsts ceļi.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)