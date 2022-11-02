ISW: украинские партизаны мешают действиям российских войск

Атаки партизан ограничивают возможности России защищаться от контратак украинской армии и продолжать наступление.

Оперативная обеспеченность российских войск находится на низком уровне, что позволяет украинским партизанам проводить атаки. Россия все больше испытывает нехватку солдат, что, вероятно, снизит способность российских войск эффективно защищать свой тыл от атак партизан, одновременно защищаясь от контратак украинской армии.

Кремлю пока не удалось эффективно обуздать организованное партизанское движение в Украине и вряд ли удастся, прогнозирует ISW.

Не считая Крыма, российские войска оккупировали около 85 300 квадратных километров украинской территории. Отсутствие солдат затрудняет контроль над этой территорией.

По данным украинской разведки, российские войска собрали 40 000 военнослужащих, основную часть оставшихся обычных сил России, в Херсонской области, где Россия занимает площадь около 23 000 квадратных километров.

Российские войска отдавали приоритет Херсонской области, что, вероятно, привело к деградации российских сил в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.