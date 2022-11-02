Эффективные атаки украинских партизанов вынуждают Кремль отвлекать ресурсы от операций на передовой для обеспечения безопасности в тылу, считают аналитики Американского института изучения войны (ISW).
ISW: украинские партизаны мешают действиям российских войск
Атаки партизан ограничивают возможности России защищаться от контратак украинской армии и продолжать наступление.
Оперативная обеспеченность российских войск находится на низком уровне, что позволяет украинским партизанам проводить атаки. Россия все больше испытывает нехватку солдат, что, вероятно, снизит способность российских войск эффективно защищать свой тыл от атак партизан, одновременно защищаясь от контратак украинской армии.
Кремлю пока не удалось эффективно обуздать организованное партизанское движение в Украине и вряд ли удастся, прогнозирует ISW.
Не считая Крыма, российские войска оккупировали около 85 300 квадратных километров украинской территории. Отсутствие солдат затрудняет контроль над этой территорией.
По данным украинской разведки, российские войска собрали 40 000 военнослужащих, основную часть оставшихся обычных сил России, в Херсонской области, где Россия занимает площадь около 23 000 квадратных километров.
Российские войска отдавали приоритет Херсонской области, что, вероятно, привело к деградации российских сил в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Партизанские атаки в оккупированных Россией районах Херсона и Запорожья продолжаются даже после объявления Москвой об аннексии этих территорий, что свидетельствует о неспособности российских войск контролировать эти территории.
Кроме того, Американский Институт изучения войны (ISW) указывает, что растет зависимость России от иранского оружия.
"Россия, скорее всего, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения ее собственных запасов крылатых ракет и дронов по ходу войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры, - пишут аналитики ISW. - Россия, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре, пытаясь компенсировать провалы ее конвенциональных сил на фронте".
#Iran plans to send more combat drones and new ballistic missile systems to #Russia for use in #Ukraine, likely further strengthening Russia’s reliance on Iranian-made weapon systems. https://t.co/FyPJjqHCUD pic.twitter.com/bHOUYmknLI— ISW (@TheStudyofWar) November 2, 2022
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