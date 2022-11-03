В среду, 2 ноября, состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Группа Е
Милан - Зальцбург 4:0
Челси - Динамо Загреб 2:1
"Милан" одержал домашнюю победу над "Зальцбургом" - 4:0. На 14-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Оливье Жиру. На 46-й минуте удвоил преимущество "Милана" боснийский полузащитник Раде Крунич. Через 11 минут всё тот же Жиру сделал счёт разгромным. В концовке встречи окончательный счёт установил Жуниор Мессьяс.
Лондонский "Челси" у себя дома обыграл загребское "Динамо" со счётом 2:1 и занял первое место в группе. На 7-й минуте счёт открыл защитник гостей Бруно Петкович, но уже на 18-й минуте Рахим Стерлинг восстановил равенство на табло. На 30-й минуте Денис Закария вывел лондонский клуб вперёд и установил итоговый счёт в матче.
"Челси" вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 13 очков. "Милан" занял второе место в группе (10), а "Зальцбург" завершил групповой этап на третьей строчке, заработав 6 очков. Загребский клуб набрал четыре очка и вылетел из всех еврокубков.
Группа F
Реал Мадрид - Селтик 5:1
Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4
Мадридский "Реал" в заключительном матче группового этапа разгромил шотландский "Селтик" со счётом 5:1. Хозяева поля вышли вперёд на 6-й минуте матча после гола Луки Модрича с пенальти. На 21-й минуте Родриго также с "точки" отправил мяч в ворота "Селтика". Во втором тайме ворота шотландцев поразили Марко Асенсио (51`), Винисиус Жуниор (61`) и Вальверде (71`). Гол престижа в составе гостей забил Жоау Филипе (84`).
Маэстро.#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/JdAWypx8Uu— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2022
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству побед в турнире. Для итальянского тренера эта победа стала 103-й в карьере. По этому показателю он обошёл бывшего тренера английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, который одержал 102 победы в соревновании.
В другом матче группы "F" встречались "Шахтёр" и "РБ Лейпциг". Матч проходил в Варшаве и завершился победой немецкой команды со счётом 4:0. Голами в составе победителей отметились Кристофер Нкунку, Андре Силва, Доминик Собослаи и Валерий Бондарь, который отправил мяч в свои ворота.
🎈 Нкунку— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2022
#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/9pX5pEvPW3
Таким образом, "Реал" занял первое место в группе, набрав 13 очков. "РБ Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места (12), а "Шахтёр" набрал 6 очков и примет участие в Лиге Европы. "Селтик" набрал два очка и вылетел из еврокубков.
Группа G
Копенгаген - Боруссия Дортмунд 1:1
Манчестер Сити - Севилья 3:1
В заключительных матчах группы "G" датский "Копенгаген" дома сыграл вничью с дортмундской "Боруссией", а "Манчестер Сити" на своём поле победил "Севилью".
Матч в Копенгагене завершился вничью - 1:1. Гости открыли счёт в этой встрече на 23-й минуте, когда атакующий полузащитник Торган Азар сумел реализовать голевой момент после точной передачи Феликса Пасслака. На 41-й минуте исландский форвард Хакон-Арнар Харальдссон забил ответный гол, установив окончательный счёт.
В параллельном матче "Манчестер Сити" одержал победу над "Севильей". Первыми забили гол гости, когда на 31-й минуте отличился нападающий Рафаэль Мир. Хозяева смогли сравнять счёт только на 52-й минуте - отличился 17-летний защитник Рико Льюис. На 73-й минуте "Сити" вышел вперёд благодаря голу Хулиана Альвареса, а на 83-й минуте Рияд Марез установил итоговый счёт.
Эмоции, когда забиваешь первый гол за "Сити" 👊— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2022
Рико Льюис ⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/R73PKnZ5gM
Благодаря этой победе "Манчестер Сити" набрал 14 очков и вышел в 1/8 финала с первого места. "Боруссия" осталась на втором месте (9 очков), а "Севилья", которая набрала 5 очков, с третьего места вышла в Лигу Европы. "Копенгаген" с тремя очками покинул еврокубковые соревнования.
Группа H
Ювентус - ПСЖ 1:2
Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6
Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" на выезде победили итальянский "Ювентус" - 2:1. В составе гостей мячи забили Килиан Мбаппе (13-я минута) и Нуну Мендеш (69`). У хозяев отличился Леонардо Бонуччи (39`).
Бонуччи забил в #ЛигаЧемпионов впервые за 6 лет! pic.twitter.com/GPgCcDVsor— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2022
Отметим, что Мбаппе, которому на момент игры исполнилось 23 года и 317 дней, стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим отметки в 40 голов. Прежнее достижение принадлежало Лионелю Месси. Аргентинец забил 40 мячей в возрасте 24 лет и 130 дней.
🔝 Кто в каком возрасте забил 40 голов в ЛЧ:— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2022
🇫🇷 Килиан Мбаппе: 23 года, 317 дней
🇦🇷 Лионель Месси: 24 года, 130 дней
🇪🇸 Рауль Гонсалес: 25 лет, 258 дней
🇫🇷 Карим Бензема: 26 лет, 307 дней
🇵🇹 Криштиану Роналду: 27 лет, 241 день#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/sWSSzTHY3z
В другой игре квартета португальская "Бенфика" разгромила "Маккаби" из Хайфы - 6:1. В составе победителей голами отметились Гонсалу Рамуш (20`), Алехандро Гримальдо (59`), Петар Муса (69`), Рафа Силва (73`), Энрике Араужу (88`) и Жоау Мариу (90+2`). У проигравших пенальти реализовал Тьяронн Шери (26`).
"Бенфика" вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе (14 очков), опередив "ПСЖ" (14) благодаря большему количеству забитых на выезде голов. "Ювентус" (3) продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы, а "Маккаби" (3) вылетел из еврокубков.
😎 16 лучших клубов Европы прямо сейчас!#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/dwjce6izYi— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2022
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 состоится 7 ноября. Первые матчи в этой стадии пройдут 14/15/21/22 февраля, ответные игры - 7/8/14/15 марта.
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