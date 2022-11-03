Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Группа Е

Милан - Зальцбург 4:0

Челси - Динамо Загреб 2:1

"Милан" одержал домашнюю победу над "Зальцбургом" - 4:0. На 14-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Оливье Жиру. На 46-й минуте удвоил преимущество "Милана" боснийский полузащитник Раде Крунич. Через 11 минут всё тот же Жиру сделал счёт разгромным. В концовке встречи окончательный счёт установил Жуниор Мессьяс.

Лондонский "Челси" у себя дома обыграл загребское "Динамо" со счётом 2:1 и занял первое место в группе. На 7-й минуте счёт открыл защитник гостей Бруно Петкович, но уже на 18-й минуте Рахим Стерлинг восстановил равенство на табло. На 30-й минуте Денис Закария вывел лондонский клуб вперёд и установил итоговый счёт в матче.

"Челси" вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 13 очков. "Милан" занял второе место в группе (10), а "Зальцбург" завершил групповой этап на третьей строчке, заработав 6 очков. Загребский клуб набрал четыре очка и вылетел из всех еврокубков.

Группа F

Реал Мадрид - Селтик 5:1

Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4