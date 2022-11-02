Ежегодно в Латвии из-за этой болезни умирают в два раза больше мужчин, чем в среднем в ЕС

Для привлечения внимания более широкой общественности LUA в этом году объединилась с известной театральной труппой KVADRIFRONS. Они, совместно с post-metal группой TESA, в рамках месяца мужского здоровья представят новый спектакль о раке простаты - Pis*ies vai dzīvot. Премьера состоится 25 ноября в квартале H20 6.

Рак простаты - наиболее распространенное онкологическое заболевание среди мужчин. Данные статистики показывают, что с 2017 года в Латвии ежегодно в борьбе с этой болезнью лишаются жизни в два раза больше мужчин, чем в среднем в Европейском Союзе. В 2021 году их было почти 500 человек.

В 2017 году в Латвии была отмечена самая высокая смертность от этого вида рака, а именно, 74 случая смерти на 100 000 жителей.

Всемирная Организация здравоохранения признала Латвию страной с особенно высокой смертностью людей трудоспособного возраста - 52% новых случаев рака простаты были выявлены у мужчин в возрасте до 69 лет.