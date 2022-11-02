Такого мы не ожидали: Рижский театр кукол готовит политически-эротическое кабаре для взрослых

Над обширной концертной программой, состоящей почти из 30 номеров работают режиссеры Вия Блузма, Эдгар Кауфелдс, Эдгар Никласонс и Мартиньш Эйхе, а содержательную основу повествования создает драматург Рута Дишлере. Ровно 55 лет назад в Латвийском театре кукол был создан легендарный концертный спектакль для взрослых Тины Херцберги "Интерлеллис - 67", чей музыкальный шарм сделал незабываемым маэстро Раймонд Паулс.

Музыкальное оформление "Без морали. С куклами." было поручено создать пианисту Раймонду Петраускису, который создал для спектакля аранжировки популярных песен и мелодий Раймонда Паулса, групп Musiqq, Credo и других музыкантов и коллективов. С атмосферой кабаре зрителей познакомит созданный специально для спектакля ансамбль живой музыки.

Фото из готовящегося спектакля "Без морали. С куклами." Фото: Matīss Markovskis, пресс-фото

Кабаре "Без морали. С куклами." предложит не только наполненное юмором музыкально-кукольное приключение, но и размышления на актуальные в мире темы - загрязнение природы и себя самих, стремление быть в центре внимания и получать постоянное признание.

Режиссер Эдгар Кауфелд рассказывает: "Этот спектакль о безумном желании людей угодить, выступить, проявить себя, о том круге жизни, где часто побеждает самый громкий и бравурный, а те, кто талантливее, но менее показные, могут во все этом заблудиться и потерять самих себя. В этом спектакле есть сходство с художественной средой в целом".

Режиссер Эдгар Никласонс добавляет: "Людям нравится нравиться, и поэтому они находят цель в своей жизни, завоевывая уважение, любовь и признание других. В этом кабаре мы и развлечем людей, и поднимем несколько актуальных тем - самых основных - как не загрязнить себя и свое жизненное пространство".

Политически-эротическое кабаре "Без морали. С куклами." ждет зрителей от 16 лет на премьере 9 декабря в 19:00 и на ближайших спектаклях 10, 14 и 18 декабря, 19 и 20 января. Билеты можно приобрести во всех кассах Bilešu Paradīze.