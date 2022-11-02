Мужчина в Екабпилисе приговорен к 12 годам за изнасилование подростка

Мужчину признали виновным по части пятой статьи 160 Уголовного закона, а именно за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд , в один из осенних вечеров 2021 года обвиняемый встретил на улице девушку и завел с ней разговор.

Мужчина убедил девушку сопровождать его до квартиры и, воспользовавшись тем, что он был с ней наедине и никто не препятствовал его противоправным действиям, применив насилие и угрозы, удовлетворил свое сексуальное желание неестественным способом.