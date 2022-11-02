26 октября вскоре после 18 часов житель Скуйене Марис Калниньш стал свидетелем очень необычной ситуации - на местном лугу чрезвычайную посадку совершил самолет.
Фото и видео ⟩ В Скуйенской волости на лугу приземлился самолет. Он направлялся из Вильнюса в Псков
Марис рассказал порталу Apollo.lv, что литовский летчик с 15-летним опытом из-за плохой погоды совершил первую вынужденную посадку в своей жизни. Пилот направлялся из Вильнюса в Псков, однако решил, что было бы разумнее прервать полет.
"Я заметил самолет, когда он кружил над Скуйене на довольно низкой высоте. Для Скуйене это очень нетипично, и не было похоже, что кто-то в такую погоду что-то хочет здесь сфотографировать.
Спустя несколько кругов я увидел, что самолет пропадает из поля моего зрения у дороги Р3, и я сразу же решил поспешить на машине проверить, что произошло, приземлился он или потерпел крушение.
Когда самолет за деревьями у окружной дороги пропал у меня из виду, нужно было срочно ехать смотреть. Хорошо, что все было в порядке. Говорили на английском, первый вопрос пилота был: "Ты не знаешь, где я могу здесь припарковать самолет?".
Вопрос для Скуйене был хорошим, но местные жители сразу придумали, как и куда быстро убрать самолет с главной дороги, потом и полиция помогла", - написал Марис.
Менеджер по оперативным ситуациям Агентства гражданской авиации (CAA) Айвис Винцевс указал порталу Apollo.lv, что самолет Socata-Rallyue 100 light приземлился на лугу.
"Пилот выбрал подходящую площадку, где можно совершить чрезвычайную посадку, так как из-за резкого ухудшения метеорологических условий продолжать полет было опасно.
Несколько дней самолет находился у местных жителей возле Скуйенской церкви, и спустя пару дней он снова поднялся в воздух", - рассказал Винцевс.
Марис указал, что для местных жителей это стало огромным сюрпризом. "Определенно, ничего подобного Скуйене следующие 100 лет не переживет, если только кто-то не сделает здесь настоящий аэродром", - добавил он.
Агентство гражданской авиации указало, что самолет покинул Латвию 29 октября, пилот сам транспортировал свой самолет. В агентстве также добавили, что самолет подобного типа сконструирован таким образом, что может осуществлять посадку и взлет и за пределами аэродромов с асфальтным или бетонным покрытием, в частности, он может взлетать и садиться и на луга.
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