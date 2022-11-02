Фото и видео ⟩ В Скуйенской волости приземлился самолет. Он направлялся из Вильнюса в Псков

Марис рассказал порталу Apollo.lv, что литовский летчик с 15-летним опытом из-за плохой погоды совершил первую вынужденную посадку в своей жизни. Пилот направлялся из Вильнюса в Псков, однако решил, что было бы разумнее прервать полет.

"Я заметил самолет, когда он кружил над Скуйене на довольно низкой высоте. Для Скуйене это очень нетипично, и не было похоже, что кто-то в такую погоду что-то хочет здесь сфотографировать.

Спустя несколько кругов я увидел, что самолет пропадает из поля моего зрения у дороги Р3, и я сразу же решил поспешить на машине проверить, что произошло, приземлился он или потерпел крушение.

Когда самолет за деревьями у окружной дороги пропал у меня из виду, нужно было срочно ехать смотреть. Хорошо, что все было в порядке. Говорили на английском, первый вопрос пилота был: "Ты не знаешь, где я могу здесь припарковать самолет?".