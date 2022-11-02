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Фото ⟩ На Ганибу дамбис произошла авария с участием трамвая и Tesla; движение ограничено

rus.tvnet.lv/LETA
На Ганибу дамбис произошла авария с участием трамвая и Tesla; движение ограничено
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Фото: Facebook/Sadursme.lv

В среду в Риге, на улице Ганибу дамбис, произошло столкновение трамвая и двух легковых автомобилей, сообщили в Государственной полиции.

В 15:27 поступила информация о том, что на пересечении улиц Ганибу дамбис и Лугажу произошло столкновение трамвая с автомобилями Volkswagen и Tesla.

В аварии есть пострадавшие, но более точной информации об их количестве на данный момент не предоставлено.

На месте происшествия ограничено движение транспорта.

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