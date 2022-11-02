В среду в Риге, на улице Ганибу дамбис, произошло столкновение трамвая и двух легковых автомобилей, сообщили в Государственной полиции.
Фото ⟩ На Ганибу дамбис произошла авария с участием трамвая и Tesla; движение ограничено
На Ганибу дамбис произошла авария с участием трамвая и Tesla; движение ограничено
В 15:27 поступила информация о том, что на пересечении улиц Ганибу дамбис и Лугажу произошло столкновение трамвая с автомобилями Volkswagen и Tesla.
В аварии есть пострадавшие, но более точной информации об их количестве на данный момент не предоставлено.
На месте происшествия ограничено движение транспорта.
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