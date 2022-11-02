Избранная в Сейм Гревцова пожаловалась на тяжелую жизнь в Латвии белорусской радиостанции

Видео: Интервью Гревцовой радиостанции "Беларусь"

За день до первого заседания 14-го Сейма на российском ТВ показывали сюжет про Гревцову

Вчера, 31 октября, на российском телеканале "Россия 24" был показан сюжет, в котором были использованы видеоматериалы как первого вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева, так и депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой.

Сюжет "России 24" показывает, как в Даугавпилсе был демонтирован памятник. На видео показана короткая вырезка из TikTok-видео Гревцовой, в которой она говорит: "Будут судопроизводства, денег нет, конкурс не состоялся, а на самом деле оказалось, что деньги есть, строитель готов, конкурс выигран и человек с экскаватором уже ждет".

На полном видео Гревцова говорит: "Вы можете меня теперь забросать камнями. Я скажу как есть. После того как мы вчера были в Даугавпилсе и осмотрели все те ужасы, которые там происходят с памятниками, я поняла, что людей в Даугавпилсе просто зомбируют. Они привыкли к мысли, что все будет хорошо, они поверили в это.

[Дума] имитировала бурную деятельность, что будут судопроизводства, денег нет, конкурс не состоялся, а на самом деле оказалось, что деньги есть, строитель готов, конкурс выигран и человек с экскаватором уже ждет.

Все просто организовано на высшем уровне. Так как же так? Как это может быть, если происходят суды? Лицемерие, просто лицемерие. Знайте одно - слез не дождутся, мы будем умнее. Все останется в наших сердцах".

После слов Гревцовой пропагандистка телеканала "Россия 24" в видеосюжете говорит: "Против сноса памятника выступило местное самоуправление. Два раза оно подало иск в Конституционный суд и даже в Организацию Объединенных Наций (ООН), указывая на то, что закон о демонтаже советских памятников является некорректным по отношению к самоуправлению".