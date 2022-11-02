Новоизбранная депутат 14-го Сейма Глория Гревцова ("За стабильность!") после принесения присяги дала интервью белорусской радиостанции "Беларусь".
Избранная в Сейм Гревцова пожаловалась на тяжелую жизнь в Латвии белорусской радиостанции
В начале интервью сотрудник радиостанции "Беларусь" поздравил депутата с избранием в 14-й Сейм. Ссылаясь на опубликованное Гревцовой содержание в соцсетях, журналист продолжил разговор вопросом - насколько "напряжена" ситуация в Латвии сейчас?
Гревцова рассказывает: "Что же у нас в Латвии происходит? На самом деле то, что я рассказываю, это только "цветочки", потому что не хочется говорить из рубрики - все плохо, все совсем плохо. Мало того, что инфляция зашкаливает - под 22%, если не ошибаюсь, на самом деле в жизни все намного хуже.
И еще, конечно, коммунальные счета. И мы все прекрасно понимаем, почему так. Мы же ввели санкции, все должно быть в порядке, а получается все наоборот.
Мы делаем все назло своей стране, понимаете. Получается так, что в проигрыше наш народ. Коммунальные счета, у нас горячая вода 100 евро за куб. Это космически много!
Как я сужу по ценам? Буханка хлеба стоила 70 центов, сейчас она стоит 1,09 евро. Цены выросли, зарплаты остались на месте. Мы остались при старом доходе, но с новыми ценами, жизнь подорожала.
Нам говорят, что есть какие-то пособия, но это смешно. Чтобы их добиться, нужно пройти ад. Когда я рассказываю, почему так, нам сразу говорят - вы предатели, уезжайте, вам здесь делать нечего, и сразу же вызывают Госполицию. Так и живем.
Есть часть населения, которая работает в госаппарате, которые чиновники, их у нас в стране очень много. Они действительно живут нормально, они живут в своем пространстве, кучкуются друг с другом и не знают реальную ситуацию.
Никто из них не выходил дальше центра, по маленьким микрорайонам, а дальше Риги редко кто из них вообще выезжал. Они не знают, как живут люди на самом деле".
На вопрос о том, как местные жители реагируют на удорожание жизни в Латвии, Гревцова ответила: "Наши власти, конечно, организовали пакет мер, которые должны полагаться людям. Да, действительно, надо признать, они выделяют небольшие компенсации, пенсионерам там. Они как-то пытаются, но это удорожание жизни... Понимаете, они дали вам, но другой рукой забирают намного больше. Получается - они истратили бюджет, деньги потратили, вроде бы помогли, но в реалиях ничего не происходит.
Люди не знают, где эти компенсации, люди не могут достучаться до этих порталов, даже элементарно дозвониться до Latvijas Gāze, потому что они не берут трубку. Вот так у нас".
В целом же интервью продолжается более 18 минут.
Видео: Интервью Гревцовой радиостанции "Беларусь"
За день до первого заседания 14-го Сейма на российском ТВ показывали сюжет про Гревцову
Вчера, 31 октября, на российском телеканале "Россия 24" был показан сюжет, в котором были использованы видеоматериалы как первого вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева, так и депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой.
Сюжет "России 24" показывает, как в Даугавпилсе был демонтирован памятник. На видео показана короткая вырезка из TikTok-видео Гревцовой, в которой она говорит: "Будут судопроизводства, денег нет, конкурс не состоялся, а на самом деле оказалось, что деньги есть, строитель готов, конкурс выигран и человек с экскаватором уже ждет".
На полном видео Гревцова говорит: "Вы можете меня теперь забросать камнями. Я скажу как есть. После того как мы вчера были в Даугавпилсе и осмотрели все те ужасы, которые там происходят с памятниками, я поняла, что людей в Даугавпилсе просто зомбируют. Они привыкли к мысли, что все будет хорошо, они поверили в это.
[Дума] имитировала бурную деятельность, что будут судопроизводства, денег нет, конкурс не состоялся, а на самом деле оказалось, что деньги есть, строитель готов, конкурс выигран и человек с экскаватором уже ждет.
Все просто организовано на высшем уровне. Так как же так? Как это может быть, если происходят суды? Лицемерие, просто лицемерие. Знайте одно - слез не дождутся, мы будем умнее. Все останется в наших сердцах".
После слов Гревцовой пропагандистка телеканала "Россия 24" в видеосюжете говорит: "Против сноса памятника выступило местное самоуправление. Два раза оно подало иск в Конституционный суд и даже в Организацию Объединенных Наций (ООН), указывая на то, что закон о демонтаже советских памятников является некорректным по отношению к самоуправлению".
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