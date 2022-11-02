Будущая коалиция договорилась о заключении меморандума о сотрудничестве и новом министерстве

Меморандум планируется подписать в 14 часов в четверг, 3 ноября.

Проект меморандума о сотрудничестве предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благосостояние народа и соглашение об основных принципах формирования правительства и совместно выдвинутых целях, таких как укрепление государственной безопасности, экономический рост и развитие социально справедливого, инклюзивного общества.

Потенциальные партнеры по коалиции достигли соглашения о создании Министерства энергетики, окружающей среды и климата

артийному объединению "Новое Единство" удалось договориться с остальными политическими силами потенциальной коалиции - "Объединенным списком" и Национальным объединением - о формировании нового Министерства энергетики, окружающей среды и климата, сообщил в среду после встречи представителей партий с журналистами премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Пока не принято решение о конкретном названии министерства, а также его деятельности, функциях и сфере ответственности.

Как указал представитель "Объединенного списка" Улдис Пиленс, он полагается на "Новое Единство" в надежде, что то превратит написанное в меморандуме в содержание, цели и функции будущего министерства, и что это произойдет без увеличения бюрократических издержек для государства.