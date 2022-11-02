Будущие партнеры по коалиции "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение сегодня договорились о заключении меморандума о сотрудничестве. Об этом после переговоров трех политических сил заявил лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает агентство LETA.
Будущая коалиция договорилась о заключении меморандума о сотрудничестве и новом министерстве
Меморандум планируется подписать в 14 часов в четверг, 3 ноября.
Проект меморандума о сотрудничестве предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благосостояние народа и соглашение об основных принципах формирования правительства и совместно выдвинутых целях, таких как укрепление государственной безопасности, экономический рост и развитие социально справедливого, инклюзивного общества.
Потенциальные партнеры по коалиции достигли соглашения о создании Министерства энергетики, окружающей среды и климата
артийному объединению "Новое Единство" удалось договориться с остальными политическими силами потенциальной коалиции - "Объединенным списком" и Национальным объединением - о формировании нового Министерства энергетики, окружающей среды и климата, сообщил в среду после встречи представителей партий с журналистами премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Пока не принято решение о конкретном названии министерства, а также его деятельности, функциях и сфере ответственности.
Как указал представитель "Объединенного списка" Улдис Пиленс, он полагается на "Новое Единство" в надежде, что то превратит написанное в меморандуме в содержание, цели и функции будущего министерства, и что это произойдет без увеличения бюрократических издержек для государства.
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