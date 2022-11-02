Президент: необходимо преодолеть ограниченное восприятие своей страны

Как сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в ходе дискуссии Левитс поделился с молодежью Добеле своим опытом и мнениями о важности латышского языка, культуры и традиций в формировании и сохранение нашего национального самосознания под влиянием глобализации.

В начале дискуссии Левитс отметил, что глобализация затрагивает не только латышей, это актуальная проблема для всех народов.

"Если мы считаем, что наш язык и культура не так конкурентоспособны, как другие, это наша неполноценность. Мы являемся частью Европейского союза и мира, свободной от колониального наследия, и мы должны гордиться этим", продолжил президент.

Он добавил, что в международном общении важно, чтобы мы были узнаваемы, потому что это увеличивает наше политическое и культурное влияние, но, по его мнению, важнее собственное самосознание, независимое от того, что думают или знают о нас другие.

Цикл дебатов организован канцелярией президента в сотрудничестве с Видземской высшей школой, обществами Quo Tu domā? и Eiropas Kustība Latvijā.