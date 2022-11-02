Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич и Эвика Силиня (все - "Новое Единство") отказались от своих зарплат депутатов Сейма, сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованную на сайте Сейма информацию.
Кариньш, Ринкевич и Силиня отказались от зарплаты депутатов Сейма
В среду, 2 ноября, прошло первое заседание президиума 14-го Сейма, на котором среди прочего рассмотрели и заявления нескольких депутатов Сейма об отказе от депутатских зарплат.
Такие заявления были получены от Кариньша, Силини и Ринкевича, избранных по списку "Нового Единства". В заявлениях депутаты указали, что отказываются от зарплаты депутатов Сейма с 1 ноября до момента, пока исполняют обязанности в правительстве, то есть - пока Кариньш будет премьер-министром, Ринкевич будет исполнять обязанности министра иностранных дел, а Силиня - парламентского секретаря премьера.
Напомним, "Новое Единство" на прошедших 1 октября этого года выборах в 14-й Сейм получили 26 депутатских мандатов.
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