Кариньш, Ринкевич и Силиня отказались от зарплаты депутатов Сейма

Такие заявления были получены от Кариньша, Силини и Ринкевича, избранных по списку "Нового Единства". В заявлениях депутаты указали, что отказываются от зарплаты депутатов Сейма с 1 ноября до момента, пока исполняют обязанности в правительстве, то есть - пока Кариньш будет премьер-министром, Ринкевич будет исполнять обязанности министра иностранных дел, а Силиня - парламентского секретаря премьера.