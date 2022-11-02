Ср, 2.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Кариньш, Ринкевич и Силиня отказались от зарплаты депутатов Сейма

rus.tvnet.lv
Кариньш, Ринкевич и Силиня отказались от зарплаты депутатов Сейма
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич Фото: Paula Čurkste/LETA

Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич и Эвика Силиня (все - "Новое Единство") отказались от своих зарплат депутатов Сейма, сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованную на сайте Сейма информацию.

В среду, 2 ноября, прошло первое заседание президиума 14-го Сейма, на котором среди прочего рассмотрели и заявления нескольких депутатов Сейма об отказе от депутатских зарплат.

Такие заявления были получены от Кариньша, Силини и Ринкевича, избранных по списку "Нового Единства". В заявлениях депутаты указали, что отказываются от зарплаты депутатов Сейма с 1 ноября до момента, пока исполняют обязанности в правительстве, то есть - пока Кариньш будет премьер-министром, Ринкевич будет исполнять обязанности министра иностранных дел, а Силиня - парламентского секретаря премьера.

Напомним, "Новое Единство" на прошедших 1 октября этого года выборах в 14-й Сейм получили 26 депутатских мандатов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх