Главное за 2 ноября ⟩ Самолет под Скуйене, отставка депутата от "За стабильность!" и уникальный мост через Даугаву

Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. После первого заседания Сейма несколько пользователи Twitter выразили радость по поводу того, что новоизбранный депутат Яна Симановска пришла в национальном костюме. Что о ней известно? Рассказываем!

Широкий резонанс вызвало появление латвийского баскетболиста и боксера Каспара Камбалы на собственной свадьбе в специально сшитом бархатном спортивном костюме, что держалось в секрете вплоть до самой церемонии. Пара решила объяснить свой выбор одежды и ответить критикам.

В онлайн-кинотеатре START состоялась премьера тизера четвертого сезона сериала "Содержанки", в котором заметили известную по сериалу "Не родись красивой" актрису Нелли Уварову. Ради роли в эротическом триллере ей пришлось кардинально сменить имидж.

Латвийский боксёр Артём Рамлав стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о скандальном поединке в Польше. Рамлав одержал победу над поляком Дамианом Вжесиньски, получил пояс IBO Continental и пробыл чемпионом 15 минут, после чего организаторы заявили, что "допустили ошибку", и силой отобрали пояс у Рамлава.

Что произойдет, если встретятся две женщины, неравнодушные к косметике, одна из которых - косметолог и создатель бренда? Кроме статьи для RUS TVNET, получится консультация для всех читательниц портала.

Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. После первого заседания Сейма пользователи Twitter не жалели слов, комментируя увиденное.

На этой неделе во всём мире отмечали Хэллоуин и многие спортсмены в своих соцсетях делились страшными костюмами.

Сибирский хаски или аляскинский маламут? Бигль или шпиц? Давайте узнаем, насколько вы разбираетесь в породах собак!