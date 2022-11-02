Главная новость дня сегодняшнего - в Скуйенской волости на лугу приземлился самолет. Кроме того, в передаче RUS TVNET "Кто вам платит?" обсудили снос памятников в Даугавпилсе, будущая коалиция договорилась о заключении меморандума о сотрудничестве и новом министерстве, а в Риге столкнулись трамвай и Tesla. Рассказываем о самом главном за среду, 2 ноября.
Главное за 2 ноября ⟩ Самолет под Скуйене, отставка депутата от "За стабильность!" и уникальный мост через Даугаву
Новости Латвии:
Почему памятники в Даугавпилсе сносили "под покровом ночи", да еще и "на Хэллоуин"? Хватали ли собравшихся в cквере Cлавы "без разбора", жестко уводя в полицейские бусики? Какая все-таки компания демонтировала памятники и где в это время был мэр? Снос советских памятников в Даугавпилсе наделал больше шума, чем в Риге. В эфире "Кто вам платит?" обсудили события ночи на понедельник, 31 октября, с даугавпилчанами и мэром второго по величине города Латвии.
Новоизбранная депутат 14-го Сейма Глория Гревцова ("За стабильность!") после принесения присяги дала интервью белорусской радиостанции "Беларусь", в котором рассказала о тяжелой жизни в Латвии.
Будущие партнеры по коалиции "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение сегодня договорились о заключении меморандума о сотрудничестве. Об этом после переговоров трех политических сил заявил лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По железнодорожным путям, которые будут расположены на нижнем уровне соединяющего берега Даугавы моста, скоростной поезд сможет двигаться со скоростью до 249 километров в час, а на верхнем уровне будет проложена дорога с двумя полосами движения в каждом направлении, пишет Diena.
Избранная в 14-й Сейм от партии "За стабильность!" Надежда Третьякова подала в президиум заявление о сложении с себя полномочий депутата, об этом стало известно на заседании президиума Сейма в среду, 2 октября.
В среду в Риге, на улице Ганибу дамбис, произошло столкновение трамвая и двух легковых автомобилей, сообщили в Государственной полиции.
С сегодняшнего дня, 2 ноября, и до 4 ноября один из внедорожников, подаренных в рамках кампании "Twitter конвой", выставлен около Латвийского военного музея. Этот автомобиль украинские военные использовали для победы в боях с российскими войсками, сообщает Минобороны.
Чтобы выяснить, что мы делаем не так, Оскар Ирбитис, эксперт по безопасности дорожного движения, вместе с AAS BALTA (группа PZU) вышел на улицы и провел эксперимент "Термометр безопасности дорожного движения". За час было зафиксировано почти 50 очень опасных ситуаций - ежедневная реальность в Риге: от несоблюдения дистанции и сигналов светофора до значительного превышения скорости.
Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич и Эвика Силиня (все - "Новое Единство") отказались от своих зарплат депутатов Сейма, сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованную на сайте Сейма информацию.
Среди предпринимателей и общественности большой ажиотаж вызвало известие о заказном деле в финансовой полиции, в результате чего от должностей были отстранены глава Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе и руководитель финансовой полиции Каспарс Подиньш, пишет газета Diena.
Группа молодых вандалов в окрестностях Кекавы попыталась сбежать от полиции после того, как они повредили автобусную остановку, сообщает программа TV3 Degpunktā.
За рубежом:
Газета The New York Times впервые пишет, ссылаясь на свои источники, что среди российского генералитета велись разговоры о применении ядерного оружия против Украины. На уровень президента Владимира Путина эти обсуждения не выносились, отмечает издание.
В Минобороны РФ заявили, что Россия возобновляет участие в соглашении об экспорте зерна из Украины, об этом сообщает "Медуза".
В понедельник вечером, 31 октября, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев на канале "Россия 1" показал отрывок эстонского шоу Limon LIVE, сопроводив его хамскими комментариями, сообщает Limon.ee.
Страны Балтии уже официально объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. В последнее время усилилось давление на Вашингтон с целью сделать такой же шаг. В настоящее время Соединенные Штаты Америки оказывают Украине крупнейшую финансовую и военную помощь, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Pasaules panorāma.
Интересное чтиво:
Человек, о котором написаны книги и сняты фильмы... Маэстро Раймонд Паулс приветствует команду TVNET GRUPA в своем втором доме - здании Латвийского радио, под крышей которого были созданы бесчисленные мелодии и с которым связаны важные моменты его жизни. Это особое место в жизни Паулса, здесь хранятся яркие воспоминания. Чуть больше чем за час мы "пробежались" по ним. Во время беседы Паулс часто улыбался. Прозвучал в разговоре и характерный для него черный юмор.
Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. После первого заседания Сейма несколько пользователи Twitter выразили радость по поводу того, что новоизбранный депутат Яна Симановска пришла в национальном костюме. Что о ней известно? Рассказываем!
Широкий резонанс вызвало появление латвийского баскетболиста и боксера Каспара Камбалы на собственной свадьбе в специально сшитом бархатном спортивном костюме, что держалось в секрете вплоть до самой церемонии. Пара решила объяснить свой выбор одежды и ответить критикам.
В онлайн-кинотеатре START состоялась премьера тизера четвертого сезона сериала "Содержанки", в котором заметили известную по сериалу "Не родись красивой" актрису Нелли Уварову. Ради роли в эротическом триллере ей пришлось кардинально сменить имидж.
Латвийский боксёр Артём Рамлав стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о скандальном поединке в Польше. Рамлав одержал победу над поляком Дамианом Вжесиньски, получил пояс IBO Continental и пробыл чемпионом 15 минут, после чего организаторы заявили, что "допустили ошибку", и силой отобрали пояс у Рамлава.
Что произойдет, если встретятся две женщины, неравнодушные к косметике, одна из которых - косметолог и создатель бренда? Кроме статьи для RUS TVNET, получится консультация для всех читательниц портала.
Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. После первого заседания Сейма пользователи Twitter не жалели слов, комментируя увиденное.
На этой неделе во всём мире отмечали Хэллоуин и многие спортсмены в своих соцсетях делились страшными костюмами.
Сибирский хаски или аляскинский маламут? Бигль или шпиц? Давайте узнаем, насколько вы разбираетесь в породах собак!
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