Левитс решит, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, весной

Как свидетельствует архив агентства LETA, 29 мая 2019 года Сейм избрал на пост президента страны тогдашнего судью Суда Европейского союза (ЕС) Левитса, который был выдвинут на эту должность коалиционными политиками. За Левитса проголосовал 61 депутат.

Поскольку президент государства избирается Сеймом на четыре года, срок полномочий Левитса истечет в мае 2023 года.