Чт, 3.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Левитс решит, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, весной

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс решит, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, весной
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Эгил Левитс весной примет решение о том, будет ли он баллотировании на второй срок полномочий, сообщили в канцелярии президента.

Как свидетельствует архив агентства LETA, 29 мая 2019 года Сейм избрал на пост президента страны тогдашнего судью Суда Европейского союза (ЕС) Левитса, который был выдвинут на эту должность коалиционными политиками. За Левитса проголосовал 61 депутат.

Поскольку президент государства избирается Сеймом на четыре года, срок полномочий Левитса истечет в мае 2023 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх